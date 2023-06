Em áudios, Robinho debocha de vítima que o acusou de estupro: “Ela é idiota?”

O podcast “Os grampos de Robinho”, do site UOL, divulgou nesta quarta-feira (14), os áudios em que o ex-jogador Robinho confessa que teve relações sexuais com a mulher que o acusou de estupro, há 10 anos, em uma boate na cidade de Milão, na Itália.

Nas gravações, Robinho nega que estuprou a mulher, mas afirmou que ela estava extremamente bêbada durante o ato. Em um trecho, ele diz: “Ela é idiota? A gente vai dar um soco na cara dela”.

O brasileiro foi condenado em 2022, em última instância, a nove anos de prisão, mas o ex-jogador segue em liberdade por estar no Brasil. Em outro trecho, ele mostra sua preocupação se o caso chegasse na mídia.

“Se esse bagulho sai na imprensa, vai me f….“, disse, preocupado.

A polícia italiana grampeou o celular de Robinho e flagrou uma conversa onde o brasileiro diz não conhecer a vítima.

“Primeiro, o bagulho faz um ano. Segundo: não toquei nem nessa menina. Quem tocou nela está lá no Brasil. Vai atrás do pessoal que está lá no Brasil. Ah, quer ir atrás dos caras, pô, vai lá no Brasil lá, irmão. Vai lá no Brasil. O importante é que eu nem conheço essa mina, nem conheço ela. Vê se ela tem meu telefone, se ela já me beijou. Nem conheço”,

falou Robinho.