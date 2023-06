Bruna Marquezine e João Guilherme estariam vivendo um romance, diz repórter

Os atores Bruna Marquezine e João Guilherme estariam vivendo um affair. Ela, que está solteira faz tempo, chegou a levantar suspeitas de romance com o colega de elenco de Besouro Azul, o protagonista Xolo Maridueña.

Mas, agora, o alvo da ex de Neymar Jr. estaria mesmo é no Brasil. De acordo com informações apuradas por Gaby Cabrini, do Fofocalizando (STB), a atriz pode estar vivendo uma nova história com o filho caçula do sertanejo Leonardo.

Vale lembrar que no último Dia dos Namorados (12), Marquezine comentou a data de forma bem-humorada nas redes sociais.

“Quando é o dia dos Ficantes Sérios?”, “Dois meses curtindo meus stories. Bodas de intenções”, “Vocês fazem repescagem de ficante?”, escreveu ela em algumas postagens.

*Com informações da IstoÉ

