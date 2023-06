Comportamento do animal predador também intrigou os estudiosos

A espécie marinha ‘Machairodus marinus’, mais conhecido como peixe-machadinha, atraiu a atenção dos especialistas devido às suas características únicas e fascinantes. Devido ao seu formato, com o corpo alongado, nadadeiras afiadas como lâminas e dentes serrilhados, o peixe-machadinha apresenta uma adaptação evolutiva impressionante que o torna um dos predadores mais eficientes dos oceanos.

De acordo com os cientistas, sua forma aerodinâmica e suas nadadeiras afiadas permitem que ele nade rapidamente, alcançando velocidades impressionantes para capturar suas presas. Além disso, seus dentes serrilhados permitem que ele despedace suas presas com facilidade, garantindo uma alimentação eficiente e rápida.

O comportamento do animal também intrigou os estudiosos, pois esses peixes vivem em colônias bem-organizadas, onde cada indivíduo desempenha um papel específico na caça e na proteção do grupo. Alguns são responsáveis pela busca de alimentos, enquanto outros ficam de guarda, atentos a possíveis predadores. Essa estrutura social complexa revela um nível de inteligência e cooperação surpreendente nessa espécie.

*Com informações do On Jornal