Loja de departamento é alvo de assaltantes dentro de shopping em Manaus

Manaus (AM) – Um assalto foi registrado na tarde desta terça-feira (20), dentro de uma conhecida rede de lojas de departamento localizada nas dependências do Amazonas Shopping, no bairro Parque 10, Zona Centro-sul de Manaus.

De acordo com informações de pessoas que estavam no local, uma correria foi registrada quando homens armados roubavam celulares do expositor. Mas, de acordo com uma nota liberada pela assessoria do shopping, não houve registro de feridos na ação criminosa.

Veja nota na íntegra:

O centro de compras informa que foi registrada uma ocorrência prontamente contornada pelos seguranças. Todas as medidas de proteção aos nossos clientes e funcionários foram seguidas e não houve feridos. O local segue funcionando normalmente e com segurança redobrada, com reforço ainda da guarita policial que existe dentro do shopping.

Após o assalto, uma equipe da Polícia Militar do Amazonas (PM) foi ao local para ouvir testemunhas e registrar a ocorrência.

