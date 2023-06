Festa dos Visitantes terá show Ludmilla e Simone Mendes

Foram apresentados detalhes sobre as atrações locais e nacionais, logística de acesso e a parte social do evento

Parintins (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, anunciou nesta quinta-feira (22), no Palácio Rio Negro, no Centro, a programação para a Festa dos Visitantes que este ano, pela primeira vez, acontece no Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), no próximo dia 29 de junho. Também foram apresentados detalhes sobre as atrações locais e nacionais, logística de acesso e a parte social do evento.

A festa, que é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio cultural da Eneva, antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins (30 de junho, 1 e 2 de julho).

Em um palco 360º, as atrações locais e nacionais vão se revezar em sete horas de música. Estão confirmados, David Assayag, Uendel Pinheiro, George Japa, Mikael, Jr Paulain, Rafa Militão e o DJ Jorge Neto. No line-up nacional, Ludmilla, conhecida como “Rainha da Favela”, e Simone Mendes, que defende um repertório que vai do sertanejo ao forró.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, afirmou que o Bumbódromo está pronto para receber a festa, aprovada em consonância com os bumbás Caprichoso e Garantido.

“Com a Festa dos Visitantes, eles (agremiações folclóricas) ganharam um plus, porque nós antecipamos a entrada da estrutura do Bumbódromo. Hoje já estamos com o som devidamente instalado e dessa forma, já desde o primeiro ensaio, que acontece no domingo, já vão ter a estrutura das noites do festival”, revelou o secretário, se referindo à passagem de som dos bois (Caprichoso e Garantido) com presença do público que, tradicionalmente, acontece nos dois dias antes da Festa dos Visitantes.

Para proporcionar uma experiência única, em média 1.400 profissionais do governo do estado, federal e do município de Parintins estão envolvidos na Festa dos Visitantes.

“Está tudo muito bem pensado e calculado para que a gente acima de tudo, conforme o governador Wilson Lima tem falado, possa agregar ainda mais ao festival e esse objetivo, certamente, quem for para lá vai viver esta experiência e se surpreender com tudo que está sendo preparado”, afirmou o secretário.

Logística de acesso

A entrada será gratuita, mediante a doação de dois itens de uma lista predefinida de produtos não perecíveis. Para cada doação, um CPF será cadastrado para o recebimento de uma pulseira de acesso à festa. A ação é um resultado da parceria entre a pasta de Cultura e de Assistência Social. Um posto de arrecadação e armazenagem está sendo mapeado em Parintins para abrigar as doações. Ao todo, 17 mil pulseiras serão disponibilizadas, sendo 10 mil distribuídas entre os dias 27 e 28 de junho e o restante no dia 29.

“Vamos lançar nos meios de comunicação uma listagem dos itens que iremos arrecadar e a pessoa escolhe dois itens daquela lista e vai em busca da troca da sua pulseira para curtir a festa”, explicou a secretária estadual de Assistência Social, Kelly Patrícia. As trocas serão do dia 27 a 29 de junho e a proposta é que os postos recebam doações voluntárias até o final da temporada bovina.

Kelly Patrícia acrescenta que na segunda-feira (26/06) um edital será lançado no site da Seas para que as organizações de sociedade civil de Parintins apresentem a documentação e se candidatem a receber as doações.

Acessos

Para assegurar a comodidade do público e não comprometer a logística que envolve o festival, a secretaria de Cultura montou uma logística de bloqueio de ruas no entorno do Bumbódromo, a partir das 12h de quinta-feira (29/06). A estratégia já vem sendo aplicada nos anos anteriores para resguardar as tradicionais filas das galeras dos bumbás (Caprichoso e Garantido) e as alegorias posicionadas na Praça dos Bois.

Para a Festa dos Visitantes estarão disponíveis os seguintes acessos: pista (arena); arquibancada especial e galera Caprichoso; arquibancada especial e galera Garantido.

A previsão de encerramento da festa é 1h da manhã, quando será iniciada a movimentação estrutural e técnica para a primeira noite do festival. Para reforçar a segurança, uma ação integrada será montada envolvendo servidores da Secretaria de Segurança Pública, entre policiais militares, civis, agentes do Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e segurança privada.

*Com informações da assessoria

