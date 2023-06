Veja quem são os 5 tripulantes que morreram na implosão do submarino Titan

As vítimas morreram após a implosão do submersível que estava a caminho dos destroços do Titanic

A confirmação da morte dos 5 tripulantes do submarino Titan, na tarde desta quinta-feira (22), após a Guarda Costeira Americana encontrar os destroços do submersível despertou ainda mais a curiosidade para saber quem eram os passageiros que faleceram durante a expedição.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou em coletiva à imprensa na tarde desta quinta-feira (22) que os destroços encontrados em alto mar confirmam uma implosão do submarino devido a pressão que o submersível estava no fundo do oceano. Em nota, a OceanGate confirmou a morte dos cinco tripulantes e exaltou o espírito aventureiro e explorador dos passageiros que morreram de uma maneira rápida, sem sufocamento ou sofrimento, segundo porta-voz da Guarda Costeira John Mauger.

VEJA QUEM SÃO OS 5 TRIPULANTES DO TITAN

Stockton Rush, 62 anos, é o diretor-executivo e co-fundador da OceanGate, a empresa privada que opera embarcações submersíveis para exploração e turismo em alto-mar, como nos destroços do Titanic. A empresa foi fundada em 2009, atualmente, ele supervisiona as estratégias financeiras e de engenharia.

Rush participou do desenvolvimento das embarcações submersíveis da OceanGate, incluindo o Titan, que desapareceu no último domingo, 18 de junho.

Stockton Rush (Foto: Divulgação OceanGate)

Shahzada Dawood, 48 anos, e seu filho Suleman Dawood, 19 anos, também estavam a bordo do Titan. Shahzada é vice-presidente da Engro Corporation, um dos maiores conglomerados de empresas do Paquistão, que trabalha com fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologias.

Suleman e Shahzada Dawood (Foto: Divulgação Arquivo Pessoal)

Hamish Harding, 58 anos, é um bilionário inglês presidente da Action Aviation, uma empresa especializada em serviços de aviação e aeroespaciais. Harding, voou para o espaço com a Blue Origin, em 2022, era conhecido por ser aventureiro por já ter feito expedições Antártica e viagens ao Polo Sul. Hamish deixa esposa e um filho mais velho.

Hamish Harding (Foto: Divulgação)

Paul-Henry Nargeolet, 77 anos, foi um ex-comandante da Marinha Francesa. É considerado um dos principais especialistas no naufrágio do Titanic em 1912, ele também é diretor subaquático de uma empresa que detém os direitos que estuda os destroços do Titanic.

Paul-Henry Nargeolet (Foto: Divulgação OceanGate)

A OceanGate cobrou US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão) de cada passageiro para a experiência na expedição para ver os destroços do Titanic, em uma viagem com duração de 8 dias.

Leia Mais

Submarino desaparecido: destroços encontrados incluem estrutura de pouso e tampa traseira

Agência de Marcos Pontes vendia pacotes para submarino desaparecido no oceano

‘Idiota paga’, debocha Luciano Huck sobre passageiros de submarino desaparecido