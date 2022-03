Deputado Serafim alerta contra abandono de pessoas em situação de rua e degradação do Centro de Manaus

Manaus (AM) – O deputado estadual Serafim Corrêa, do PSB, afirmou que a falta de segurança e o abandono das pessoas em situação de rua têm acelerado o processo de degradação do centro de Manaus, o que resulta no afastamento de comerciantes e consumidores.

“O Centro de Manaus ao longo dos últimos 50 anos vem sendo degradado progressivamente. E por esse processo de degradação, as empresas, as pessoas, as famílias, foram saindo do Centro. E o Centro foi sendo ocupado por coisas que não são boas, há famílias que não vão mais ao Centro”, disse.

Esforço das autoridades

O parlamentar destacou que tem existido um esforço dos gestores para recuperar prédios históricos do Centro de Manaus, mas a ausência do estado com o reforço da segurança no combate à criminalidade e uma ação social para resgatar as pessoas em situação de rua, depõe contra a capital do estado.

Leia também: Prefeitura define restauração do Museu do Porto de Manaus

“De um tempo para cá tem existido um esforço para resgatar os prédios históricos do Centro. Tivemos a recuperação do Mercado Municipal, Paço Municipal, Hotel Cassina e antiga Câmara Municipal. Mas isso, e aí eu me incluo enquanto ex-prefeito, é muito pouco diante do nosso Centro que, é belo e hoje temos situações muito degradantes no Centro, pela falta de segurança, pela falta de assistência social às pessoas em situação de rua, pela falta da presença do estado. Vejo o esforço da administração do prefeito David Almeida de resgatar o Centro, parabéns, o caminho é esse, mas temos ainda dificuldades que são tenebrosas”, analisou o deputado.

Assaltos

Uma mostra da audácia de criminosos no Centro, lembra o líder do PSB na ALE-AM, foi o assalto a um turista paulista em frente ao Mercado Municipal que, acompanhado da família, tirava fotos em frente ao ponto turístico.

“Recentemente nós registramos uma cena onde um turista, acompanhado da família, foi assaltado em frente ao Mercado Municipal. O vídeo do momento do assalto viralizou nas redes sociais e isso depõe contra Manaus. Diante disso, faço um apelo pela segurança do Centro de Manaus e pela assistência social às pessoas em situação de rua, que são pessoas carentes, que são pessoas que precisam da atenção da sociedade e, sobretudo, precisam receber a mão amiga do estado”, concluiu Serafim.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

ZFM completa 55 anos sofrendo o mais duro golpe do Governo Federal’, diz Serafim

Serafim diz que garimpo na Amazônia é o novo seringal: “isto é um absurdo”

Serafim quer reunir operadoras para debater implantação da tecnologia 5G no AM