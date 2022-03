“Maike” é executado dentro de banheiro durante festa de aniversário em Manaus

Manaus (AM) – Maike Costa Bandeira, de 28 anos, foi executado com tiros na cabeça no banheiro da residência da família dele, durante uma festa de aniversário.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (8), na rua Vasco de Ataíde, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital, por volta de 21h.

Segundo a polícia, criminosos invadiram a residência, após chegarem em um carro, e efetuaram os disparos. Maike morreu na hora.

Os bandidos também ameaçaram executar os familiares de Maike, incluindo crianças. Na casa estava acontecendo uma festa de aniversário.

“A tia da vítima relatou que os autores entraram na residência durante a festa de aniversário e executaram Maike com vários disparos”, diz um trecho do relatório do Centro Integrado de Operações de

Segurança (Ciops).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso e tem como uma das linhas de investigação a famosa execução pelo tráfico de drogas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde no laudo de necropsia consta “lesão encefálica, traumatismo craniano e ação perfuro-contundente”.

