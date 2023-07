Presidente da Ucrânia diz que o ‘mundo inteiro’ deseja matar Putin

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelesky afirmou durante entrevista que o mundo todo deseja matar Putin, presidente da Rússia.

A afirmação ocorreu durante uma entrevista quando Zelensky foi indagado sobre ter medo de Putin.

“É mais perigoso para Putin de que pra mim, honestamente. Porque é só a Russia que desejar me matar, enquanto ele, é mundo todo”, disse o presidente ucraniano.

Ele também afirmou que pelo menos 21.000 mercenários Grupo Wagner foram mortos lutando na Ucrânia.

Zelensky disse que a companhia militar privada sofreu “enormes perdas”, particularmente no leste da Ucrânia, onde seu “grupo mais poderoso” estava lutando.

“Nossas tropas mataram 21.000 membros do Wagner apenas no leste da Ucrânia”, disse Zelensky a repórteres na capital da Ucrânia, Kiev, no sábado (1º). Ele acrescentou que outros 80.000 mercenários foram feridos.

“Foram perdas enormes para o Wagner”, disse Zelensky, que caracterizou os mercenários como “pessoal motivado do exército russo” e, principalmente, condenados que “não tinham nada a perder”.

Fonte: CNN Brasil