Estudante de Envira é aprovada para o Mestrado em Psicologia da Ufam

Manaus (AM) – A estudante da Faculdade Santa Teresa, Caroline Stefany Marques, foi aprovada pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), para cursar o Mestrado na área.

Caroline Stefany, que é natural do município de Envira, é finalista do curso de Psicologia da Santa Teresa e irá colar grau em agosto deste ano. Ela ressalta a felicidade da aprovação no Mestrado.

“Por um momento, durante o processo, eu duvidei que fosse conseguir, principalmente, por ainda estar concluindo a graduação e não ter tantas experiências. Mas me dediquei, contei com a ajuda e apoio dos professores da faculdade e consegui a oportunidade de dar sequência à minha formação acadêmica”, disse.

Concluir a faculdade e passar no Mestrado, para ela, tem um significado muito importante. “Sou filha de uma professora que sempre me incentivou, junto com a minha avó. Na minha cidade não tem faculdade, então, vir para Manaus sozinha e muito jovem foi bastante desafiador”, acrescentou.

A Psicologia, diz ela, não foi a primeira opção. “Costumo dizer que o curso me escolheu, porque, quando cheguei em Manaus, minha meta era a faculdade de Direito, mas outras oportunidades surgiram e ao longo da graduação me encantei com a Psicologia e sou muito feliz”, frisou.

A escolha de ingressar no Mestrado tem a ver com outro desejo de Caroline, o de se tornar professora.

“Durante a faculdade eu me interessei bastante pela área de pesquisa. Estava sempre debatendo as leituras com os professores e colegas. Tudo isso e com a influência da minha mãe professora eu decidi pelo Mestrado”, relatou.

Segundo a coordenadora do curso de Psicologia da FST, Juliana Coutinho, todo o corpo docente está muito feliz pelo resultado conquistado pela estudante. “Todos acompanharam a dedicação dela para passar no processo seletivo, paralelo à conclusão do TCC da graduação. Tenho certeza que formamos uma profissional excelente e que tem muito a contribuir com a sociedade”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Escola Estadual Liberalina Weill pode se tornar a primeira escola de Lixo Zero, no Amazonas

Escola Estadual vence pela 2ª vez consecutiva a etapa estadual do programa Jovem Senador

Estudantes produzem podcast sobre literatura amazonense