Todas as dicas para viajar e conferir a festa de perto em 2024

Parintins (AM) – Planejar com tempo é a chave para o sucesso da viagem incrível com destino a Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O principal atrativo da cidade, localizada às margens do rio Amazonas, é o Festival Folclórico de Parintins, que reúne cerca de 100 mil turistas na ilha da magia, para assistir a disputa dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido no Bumbódromo. A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur) dá as dicas para se planejar.

A festa acontece sempre no último fim de semana de junho – na sexta, sábado e domingo. Em 2024, vai acontecer de 28 a 30 de junho.

Para chegar ao município o trajeto é feito de barco ou avião. Há voos regulares que saem de Manaus, com duração de cerca de uma hora. E, durante o Festival, a quantidade de voos entre as cidades aumenta consideravelmente. A companhia aérea Azul realiza os voos, atualmente, além de aeronaves fretadas por agências de viagens.

De barco o trajeto é um show à parte, podendo durar de oito a até 24 horas, dependendo do tipo de embarcação. É no barco que o clima para Parintins começa, com a animação e as músicas que entoam toda a viagem.

A grande vantagem da viagem de barco, além da experiência única, é que eles funcionam também como hotéis, pois ficam ancorados na cidade durante o Festival. Há opções de barcos-hotéis que fazem o trajeto no período da festa.

Tradicionalmente, os pacotes começam a ser comercializados seis meses antes da data da festa. A sugestão é que contratem os serviços das agências de viagens com antecedência.

Como a cidade é uma ilha, há limitações de quartos na época do Festival e com planejamento é possível conseguir preços mais convidativos. Para saber mais sobre opções de hospedagens, a recomendação é consultar hospedagens credenciadas junto à Amazonastur, por meio do chatbot da Amazonas To Go

Amazonas to Go

O “Amazonas to go”, ferramenta da Amazonastur, oferece informações rápidas, fáceis e seguras sobre locais para comer, se hospedar e contatos de guias credenciados, tudo ao alcance da palma da mão através do aplicativo de mensagens WhatsApp.

No menu, as opções: Conheça a cidade, comunidades indígenas, onde ficar, onde comer, serviços, agências de turismo, casas de espetáculo e eventos, artesanato, serviços turísticos especializados, transportadoras turísticas e locadoras, guias de turismo, como chegar e telefones úteis.

