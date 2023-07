Prêmio internacional abre inscrições para escolas com projetos de sustentabilidade

Alunos e educadores das escolas da rede estadual de ensino do Amazonas, que desenvolvem projetos de sustentabilidade, têm até o dia 23 de agosto para realizar inscrição no Prêmio Escolas Sustentáveis. Realizado pelo Grupo Santillana, pela Fundação Santillana e pela Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) para a Educação, o prêmio é destinado às escolas de ensino público e privado do Brasil, da Colômbia e do México.

Para a disputa, serão aceitos projetos desenvolvidos até o fim do mês de maio, que mobilizaram e conscientizaram a população sobre a necessidade de preservação e recuperação socioambiental do planeta. As inscrições devem ser realizadas no site www.premioescolassustentaveis.com.

A premiação se divide em duas etapas, sendo uma nacional, abrangendo projetos de todas as escolas do país, e uma internacional. As escolas vencedoras irão receber, na etapa nacional, a quantia de R$ 15 mil em cada categoria, como forma de incentivo para a continuidade de suas práticas sustentáveis. Já na fase internacional, o valor será de R$25 mil.

Etapa Nacional

Serão selecionados seis vencedores de cada país, sendo três referentes ao Ensino Fundamental e três ao Ensino Médio. As escolas vencedoras que ficarem em 1º lugar, em cada categoria, Fundamental e Médio, de cada país, serão classificadas para participar da seleção internacional.

A atual gerente de Ensino Regular (GER), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Yamiles Souza, destacou o objetivo do programa e os temas que ele deve abranger.

“O objetivo é reconhecer projetos sustentáveis que tenham sido criados e desenvolvidos dentro das escolas, tanto aqui no Brasil, quanto no México e Colômbia. Os projetos devem estar relacionados a temáticas da agenda ESG (Environmental, Social and Governance), que significa meio ambiente, social e governança”, explicou a gerente.

A educação na conscientização ambiental

Os projetos inscritos devem ser realizados por equipes de estudantes e de membros presentes nas escolas como professores, gestores, entre outros educadores, e devem impactar tanto o ambiente interno da unidade de ensino, quanto o externo.

O secretário-geral da OEI, Mariano Jabonero, falou sobre a importância das escolas nas questões de sustentabilidade e como elas devem promover essa consciência ambiental sustentável junto aos estudantes, os quais contribuirão para mudanças no futuro.

“Promover o interesse e o conhecimento dos alunos pelo ecossistema que os cerca os torna responsáveis por desenhar propostas que, a partir da teoria e da prática, possam gerar resultados positivos que mitiguem as consequências dos efeitos adversos das mudanças climáticas”, . afirmou o secretário-geral.

*Com informações da assessoria

