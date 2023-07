Atriz amazonense Cella Bártholo participa da série “Use Sua Voz” lançada pelo HBO Max

Cella Bártholo vive a personagem Greta, presidente do núcleo musical do colégio “Use Sua Voz”

A série “Use Sua Voz”, que tem no elenco a atriz e cantora amazonense Cella Bártholo, já está disponível no streaming da HBO Max. A série estreou nesta quinta-feira (06), na plataforma, com três episódios. A primeira temporada terá um total de 10 episódios, disponibilizados sempre às quintas-feiras.

“Use Sua Voz” é uma série infanto-juvenil, que tem como protagonistas as atrizes Bia Torres, Laura Castro e Giulia Nassa, que participaram da primeira e segunda temporadas do programa The Voice Kids, da Globo, e que juntas formam o grupo BFF Girls. Além de Cella, que também participou do The Voice, fazem parte do elenco de “Use Sua Voz” nomes como Robson Nunes, Sérgio Loroza, Fafy Siqueira, Marianna Armellini, Flávia Garrafa e Mateus Ribeiro.

A história da série se passa em um ano especialmente difícil no Colégio Use Sua Voz, em que o trio das BFF Girls se prepara para o aguardado show de talentos. No percurso, várias situações acontecem. Dentre elas, um apagão ocorrido no último dia de aula, quando aconteceriam as audições do núcleo musical da escola.

Cella Bártholo na estreia da série “Use Sua Voz” Foto: Divulgação

Cella Bártholo vive a personagem Greta, presidente do núcleo musical do colégio “Use Sua Voz”. “A Greta é um presente. Ela se acha a presidente do Brasil e não só do núcleo do colégio. Está sempre impondo ordens e tem uma rivalidade com as BFF Girls. É uma vilã que todos vão se apaixonar”, aposta.

Cella ressalta a felicidade de poder ver o resultado da série.

“Esse é mais um passo importante na construção da minha carreira. Agradeço o apoio de todos e espero que gostem tanto quanto eu da história”, destacou.

“Use Sua Voz” tem direção de Adolpho Knauth. Ele dirigiu a comédia teen “O melhor verão das nossas vidas” e a série “Por trás da música”, exibida pelo canal Gloob, plataforma Globoplay e YouTube. A produção executiva é de Roberta Guzzon Godinho, que acumula experiências em grandes projetos nacionais e internacionais, como “Tudo pela Audiência”, “Vai, Fernandinha”, “Lady Night”, “Bugados”, o fenômeno “De férias com o Ex” , “Are You The One” e “The Ultimate Fighter UK vs Australia”.

