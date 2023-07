Ator de Turma da Mônica viraliza na internet ao compartilhar fetiche por cocô

O live-action da Turma da Mônica só estreia em dezembro, mas já está dando o que falar.

Gustavo Scat, um dos atores do elenco, é autor do livro Quero Scat: O Sexo com cocô, mijo e peidos. E a escatologia não para por aí… Não satisfeito, ele compartilha imagens e vídeos de seu estranho fetiche em sua conta do Twitter. Alô, Elon, corre aqui!

🚨GRAVE: Gustavo Scat, ator do live-action de Turma da Mônica, viraliza na internet ao compartilhar seu fetiche por cocô no twitter.



Em sua conta, Gustavo compartilha vários vídeos de bosta e até mesmo pessoas fazendo relações sexuais com merdas. pic.twitter.com/eLxvcfnAgG — CHOQUEI (@choquei) July 8, 2023

🚨 Fernando Mais, ator de Zecão na "Turma da Monica", se pronuncia após polêmica envolvendo o enigmático Gustavo Scat:



"Que nojo de comentários maldosos. O ser humano é uma merda." pic.twitter.com/JEgwDiwRPX — PAN (@forumpandlr) July 8, 2023

*Com informações do Informax Brasil

