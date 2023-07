Casal explora exercícios físicos que estimulam o desejo sexual

A influencer, Bella Mantovani (31) e seu marido Vagner O Fera (34), tem ganhado cada vez mais espaço na internet com os vídeos que publicam nas redes sociais. Juntos, eles somam quase 140 mil seguidores somente no TikTok. “É bom perceber que chegamos em um lugar de reconhecimento do público”, diz Bella. Ambos comentam que, no início, suspeitaram que essa exposição poderia não dar certo por não se reconhecerem como influenciadores pertencentes a um “padrão”.

“É fácil olhar na internet e notar que homens e mulheres possuem um corpo escultural que despertam a atenção, comparação e até desejo”, declara Vagner O Fera. Para ele, não ter um abdome definido e nem um corpo musculoso foi um dos seus trunfos para desafiar a sociedade. “Gosto de me mostrar como sou e sei que não preciso ser aquela pessoa montada com procedimentos estéticos e 100% definida por viver na academia, e sei que a minha mulher pensa da mesma forma”, adicionou.

No entanto, os dois encontraram uma forma de se exercitar sem a necessidade de incluir as cobranças por um corpo padrão. A intenção foi melhorar o desempenho sexual e eles disseram que alcançaram o objetivo. O casal afirma que tais exercícios estimulam o apetite sexual que um sente pelo outro, e por outras pessoas também, já que são adeptos do amor livre. “Começamos como uma alternativa para melhorar a nossa relação e com o tempo percebemos que foi a melhor decisão que poderíamos tomar”, esclareceu Bella.

“Vamos ao parque juntos, fazemos caminhadas, aproveitamos para fazermos bastante agachamentos, fortalecemos o core e estamos empenhados em trabalhar em prol do que sabemos fazer de melhor, né?! Os resultados em quatro paredes estão cada vez melhores e seguimos recebendo elogios, ou seja, não temos do que reclamar.” Vagner O Fera completa.

*Com informações da assessoria

