Shakira leva fãs à loucura ao aparecer no GP da Inglaterra

Os fãs que acompanharam o GP da Inglaterra, em Silverstone, neste domingo (09) ficaram eufóricos ao ver a imagem de Shakira acompanhando a corrida.

A colombiana marcou presença em um dos camarotes da Fórmula, em meio aos rumores de romance com o piloto heptacampeão Lewis Hamilton, que ficou em terceiro lugar nesta corrida. Essa é a terceira corrida que a colombiana acompanha no paddock com três pódios de Hamilton

Comemoração em dobro para os fãs do inglês que exaltam o possível romance do piloto com a cantora e a performance de Hamilton que largou em sétimo subindo para o terceiro lugar conquistando a marca de 13º pódio no Circuito de Silverstone uma fã no Twitter exaltou o efeito amuleto da sorte que a colombiana carrega:

“Queremos presença vip de Shakira no paddock em todos os GPs ! motivo: quero Hamilton campeão”.

Comentaristas que estavam cobrindo a corrida também brincaram com a visita da artista ao paddock “Shakira está se tornando um membro regular na F1”.

Fãs da Fórmula 1 celebram quando Shakira aparece na tela durante o #BritishGP. 🇬🇧 pic.twitter.com/2zd9us16Zd — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) July 9, 2023

Relembre o romance

O piloto da Mercedes foi visto jantando com amigos acompanhado de Shakira após o Grande Prêmio de Miami, cidade onde a colombiana está morando após a separação com Piqué. Fora outros flagras como passeios de barco com os filhos da artista e outros amigos. Ao todo Shakira já acompanhou 3 corridas de Hamilton, nos GPs de Miami, Barcelona e Silverstone com três pódios do piloto inglês.

Segundo o paparazzo Jordi Martin, o piloto e a cantora estão iniciando um relacionamento e que se conheceram por amigos em comum.

📸 | Lewis com Shakira, Daniel Caesar, Fai Khadra e Mustafa. pic.twitter.com/kbeMzu0wbT — LH News 🇧🇷 | Fan Account (@LH44NEWS) June 4, 2023

Agora entendi de onde veio toda a inspiração do Hamilton hoje. Tá o pai, o irmão, a Shakira e o Roscoe pic.twitter.com/fqgIwu29Hw — 𝓂𝒾𝓁𝒶 🇾🇪 (@hlewis44_) July 9, 2023

O lewis só tinha uma carroça e um sonho: dar mais um pódio pra Shakira pic.twitter.com/SLsHNyXq08 — jessica (@jessicasuai) July 9, 2023

Petição pra Shakira assistir todas as corridas, é só ela aparecer que o Hamilton vai pro pódio pic.twitter.com/AKtBAj17Oy — 𝓂𝒾𝓁𝒶 🇾🇪 (@hlewis44_) July 9, 2023

