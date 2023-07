Após pesagem oficial, atletas estão prontos para 14ª edição do Amazon Talent MMA

Manaus (AM) – O primeiro desafio da 14ª edição do Amazon Talent MMA foi batido nesta quarta-feira (12): a balança. Ao todo 22 atletas reuniram-se para confirmar o peso e realizar a encarada oficial do evento, que será realizado amanhã (13), às 20h, na quadra da escola de samba Vitória Régia, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, zona sul de Manaus.

Maior caça-talentos do Brasil, o Amazon Talent MMA irá contar com 11 combates, distribuídos nas modalidades MMA e jiu-jítsu, sendo este com lutas Gi (com kimono) e No Gi (sem kimono).

Para o organizador do evento, o empresário Sammy Dias, o número de atletas que busca participar da competição tem aumentado consideravelmente.

“O Amazonas tem um grande número de atletas e muitos querem apenas uma oportunidade de mostrar o seu potencial. O Amazon Talent surgiu para dar esse espaço aos talentos da nossa terra e em mais uma edição do evento, posso garantir que o card foi preparado para que o público possa ver lutadores bons e que vão dar show dentro do octógono”, destacou.

Desafio

Anderson Choque Foto: Divulgação

Dono do cinturão da categoria até 66 quilos, o sargento da Polícia Militar do Amazonas, Anderson Choque, 38, vai em busca da 16ª vitória da carreira, que inclui ainda um empate e duas derrotas. Para ele, que irá estrear na categoria até 70 quilos, a disputa será acirrada.

“É a primeira vez que luto em uma categoria acima da que estou acostumado então será um desafio. Meu oponente é um cara duro na queda e acredito que a luta será bem difícil, mas sou experiente, me dediquei muito na preparação e vou lá mostrar o que sei e ir em busca da vitória”, ressaltou o veterano, que participa pela décima vez da competição.

Ingressos

Os ingressos para a 14ª edição do Amazon Talent MMA estão à venda e podem ser adquiridos com valores de R$ 50 (cadeira) e R$ 80 (Área VIP). Mesas e camarotes estão disponíveis através do número (92) 98204-2820.

Confira o card do Amazon Talent 14

GI

Faixa preta (14 anos)

Izaque Miranda (Alessandro Castro) X Marcelo Netto (White House)

NO GI

Até 80kg (peso combinado)

Allan Ferreira (OR Team/Nova União) X Fabiano Ratinho (Orley Lobato)

Até 100 kg

Carlos Motta (Motta Top Team) X Walter Dantas (Hélio Rezende/SD System)

Disputas de MMA

61 kg

Ygor Fatal (X-Union/Amazonas Top Team) X Rodrigo Gladiador (Team Cardoso)

Vanderson Miranda (Team Pequeno) X Fábio Santos (Team Davilla/SD System)

61,5 kg

Elian Matheus (Clube Freitas) X Júnior Barata (SD System)

70 kg

Gabriel Tyson (Team Pequeno) X Samuel Caveira (Evolução Thay Brasil/SD System)

Alexandre Castro (CT Brunocilla) X Anderson Choque (SD System)

Allan Soares (Cosme Júnior Team) X Ronaldo Tikuna (Império)

Vagner Tavares (CT Vasconcelos) X Thiago de Melo (SD System)

Marcelino Cavalcante (Team Cavalcante/Amazonas Top Team) X Diego Davilla (Átrio/Team Davilla)

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonense conquista ouro e quebra recorde no Troféu Brasil de Atletismo

Inscrições abertas para Edição 2023 do Spinning River Session em Manaus

Inicia inscrições para o 1° Torneio de Dominó e Xadrez para terceira idade em Manaus