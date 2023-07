‘Dia Mundial do Rock’ tem shows gratuitos na Ponta Negra; veja programação

A Prefeitura de Manaus promove uma programação especial na casa de praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico da Ponta Negra, Zona Oeste, em alusão ao “Dia Mundial do Rock”, comemorado nesta quinta-feira (13).

A celebração inicia a partir das 18h, com a apresentação da banda de hard rock e heavy metal Strangers; o grupo de rock bumbá Essence e a banda de pop rock Official 80. Já às 20h, a banda cover The Beatles, oficial do Brasil, faz uma apresentação especial, relembrando os principais sucessos da banda britânica.

“É mais uma programação completa, que vamos promover na casa de praia Zezinho Corrêa. Esse espaço, que está ativo há mais de dois meses, já está se consolidando como um importante marco para o turismo, cultura e empreendedorismo para a nossa cidade”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Além das apresentações desta quinta-feira, a Ponta Negra recebe atrações especiais regionais e nacionais neste final de semana, que serão anunciadas nos próximos dias.

*Com informações da assessoria

