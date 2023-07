Cheirinho de biscoito vira inspiração para a criação de nova linha de cuidados pessoais

Com linha 100% vegana e cruelty free, lançamento do Boticário combina fragrância única de bolacha com recheio suculento de baunilha

Cuide-se Bem, marca de cuidados pessoais do Boticário, acaba de ganhar novos integrantes com produtos de cheirinho e texturas envolventes, a linha Biscoito ou Bolacha chega para fazer você se sentir o último (ou a última) do pacote, independentemente de ser biscoito ou bolacha. O Boticário tem em seu DNA a inovação, presente em diversos itens do portfólio, e, dessa vez, entrega diferenciais únicos para a rotina de autocuidado – explorando o sensorial de produtos inéditos na linha, que é reconhecida por fragrâncias nada óbvias e viciantes.

São oito produtos para se jogar na “treta clássica” e decidir se o cheirinho que combina a casquinha tostada com recheio cremoso de baunilha é de biscoito ou bolacha. A linha, que reforça o bom-humor e irreverência de Cuide-se Bem, chega ao Boticário composta por itens 100% veganos, com altas porcentagens de ingredientes naturais e cruelty free – além de embalagens feitas de plástico vegetal e PCR (plástico sustentável).

“Chegou a hora do Brasil decidir: é biscoito ou bolacha? O lançamento da linha Cuide-se Bem movimenta o regionalismo que ronda a batalha, mas, além disso, queremos oferecer produtos que agradem o consumidor. A novidade se conecta como um todo ao público da Gen Z, que adora fragrâncias viciantes e está em busca de conversas nas redes sociais”, comenta Vanessa Machado, diretora da Categoria de Corpo e Banho do Grupo Boticário.

A Loção Hidratante, que já é um produto queridinho dos lovers de Cuide-se Bem, é um dos destaques da linha Cuide-se Bem Biscoito ou Bolacha? por manter a pele hidratada por 48 horas, deixando-a macia e perfumada, sem a sensação de pele grudenta, e está disponível em duas volumetrias, de 400 ml e 200 ml. Outra supernovidade é o Sabonete Líquido Corporal, com a cor e textura de calda de chocolate, que entrega um banho delicioso, remove as impurezas e o excesso de oleosidade sem ressecar a pele; enquanto o Body Splash deixa a pele com cheirinho de baunilha e chocolate por um tempo prolongado.

A linha conta também com o Hidratante para as Mãos para deixar na bolsa, mochila, mesa de trabalho ou em lugares de fácil acesso para não esquecer de manter o cuidado sempre em dia. E, para cuidar do rosto, o Esfoliante Facial Crocante desobstrui os poros e faz uma limpeza sem agredir a pele, deixando-a macia, suave e radiante. O Esfoliante Labial Crocante possui pequenas partículas, como se fossem casquinhas de biscoito, que removem as peles mortas, deixando os lábios hidratados. Compondo o nécessaire de make, o Balm Labial Sweet Crocante, com tecnologia pH Tint, que muda o lábio de cor de acordo com o pH da boca, entregando tons de rosa e roxo, além de garantir hidratação aos lábios, enquanto o Gloss Labial Crocante entrega um cheirinho delicioso e brilho, já que possui partículas de glitter douradas em sua formulação.

“Trazendo os códigos de cremosidade, cuidado e conforto de Cuide-se Bem, o acorde de biscoito ou bolacha foi integrado à fragrância com literalidade e equilíbrio entre o recheio – ressaltado pela exclusiva baunilha – e a casca, que representa o caráter “tostadinho gourmand do chocolate”, explica Vanessa.

Os lançamentos de Cuide-se Bem Biscoito ou Bolacha? Já estão plataformas de venda da marca, com oportunidade de desconto progressivo até o dia 23 de julho: na compra de um item, 10%; dois itens, 15%; e 20% off na compra de três ou mais itens. A linha está disponível em todas as lojas físicas do país, no e-commerce da marca, além do app do Boticário, para as versões Android e iOS e via revendedores pelo Encontre Boticário. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do número 0800 744 0010 – contato oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele.

*Com informações da assessoria

