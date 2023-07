Em Manaus, homem é preso após divulgar fotos e vídeos íntimos da ex-companheira

Manaus (AM) – Um homem, de 22 anos, foi preso, na quarta-feira (12), pelo crime de ameaçar contra ex-companheira, de 19 anos. A prisão aconteceu na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a investigadora Gilmara Batista, eles tiveram um relacionamento de cerca de dois anos, com um filho, motivo pelo qual a vítima mantinha contato com o indivíduo. No entanto, ela o bloqueou de suas redes sociais, tendo em vista as constantes ameaças realizadas por ele.

“O infrator ameaçava publicar fotos e vídeos íntimos da mulher feitos durante o relacionamento. Posteriormente, os familiares dela avistaram postagens em uma rede social e a comunicaram, motivo pelo qual ela compareceu à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra ele”, explicou.

As investigações foram iniciadas e com base nas informações coletadas foi representada à Justiça pela prisão dele, que teve a ordem judicial decretada pelo Poder Judiciário. O indivíduo foi localizado no bairro Compensa, Zona Oeste da capital.

O indivíduo responderá pelo crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

