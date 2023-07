Horóscopo: veja a previsão para todos os signos na semana de 17 a 23 de julho

Uma semana para renovar os ânimos por completo! E não é uma renovação qualquer: é daquelas de chacoalhar o coração e abrir oportunidades para novas emoções. É para navegar em novos mares? Então prepare sua nau para desbravar oceanos!

Logo na segunda-feira (17), a Lua Nova no signo de Câncer renova as emoções no território zodiacal onde a rainha da noite e patrona das marés encontra a sua morada. É para lavar a alma e regar novos afetos, já que o aspecto exato do encontro mensal entre o Sol e a Lua acontece com os luminares da astrologia em harmonia com Netuno e Júpiter. Com essa configuração, o astral não somente fica intuitivo, místico e romântico, mas também intenso, dramático e catártico. Por isso, é para honrar o amor próprio, amando também ao próximo, somando para depois dividir em partes iguais, em pleno exercício democrático do sentir.

Alinhada ao ponto onde acontece a Lua Nova estará Pollux, a estrela Beta que marca a cabeça do irmão imortal de Castor, os míticos gêmeos que batizam a Constelação de Gêmeos. No céu, Pollux brilha em tom alaranjado ao lado da estrela Alfa, Castor, que, devido à diferença de temperatura, cintila azulada. Ambos os jovens, Castor e Pollux, são filhos de Leda, a bela jovem seduzida por Zeus, o deus dos deuses, que tomou a forma de cisne para conquistá-la. Entregue a Zeus, Leda engravidou de Pollux quando já estava grávida de Castor, fruto de seu casamento com Tíndaro, rei de Esparta. Assim estava traçado o destino dos ambíguos irmãos, que transitam entre a imortalidade e a mortalidade. Ao lado da Lua Nova, Pollux emprestará seu simbolismo atrelado ao caráter belicoso desse irmão imortal, que era exímio cavaleiro. Assim, o astral da semana lembra a importância de saber comunicar sentimentos e racionalizar padrões relacionais.

Até porque, no sábado, dia 22, o planeta regente dos relacionamentos, Vênus, muda sua direção aparente no céu. Ficando retrógrado, na perspectiva do observador terrestre. Com isso, o astral convida à revisão de padrões que se repetem, abrindo espaço para que pessoas e histórias do passado voltem para que sejam ressignificadas. Afinal, é olhando para as situações e temas que reaparecem na vida que podemos entender melhor os desejos e as necessidades de transformação interna.

E vale lembrar que, ainda nesta semana, Marte e Saturno ficam opostos no céu, testando os limites da individualidade e a capacidade de planejamento a longo prazo. Assim, é hora de perguntar o que se quer pessoalmente e o que deseja construir em parceria. Pois é, o céu está emocionalmente intenso e simbolicamente voltado ao tema das relações humanas de todos os tipos.

Uma semana com sentimentos renovados para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 17 a 23 de julho de 2023.

Áries

O céu está um tanto introspectivo e reflexivo para você, ariano. É hora de renovar a sua intimidade e buscar entender suas questões mais internas. Não deixe de lado a família e as pessoas mais próximas.

Touro

Tome cuidado com as palavras e com a expressão dos seus sentimentos, taurino. É importante saber trocar com as pessoas, tomando cuidado para não ferir as sensibilidades alheias.

Gêmeos

Saiba dar valor para as pessoas e situações certas, geminiano. É importante que você tenha senso de prioridade, lembrando de buscar os seus objetivos sempre exercendo a compaixão e a empatia.

Câncer

A Lua Nova acontece no seu signo e traz a oportunidade para que você se renove por completo, canceriano. Esteja pronto para novidades, lembrando sempre de cuidar também do seu bem-estar em um sentido amplo.

Leão

A semana pede para você se entender melhor, leonino. O céu estimula o olhar para dentro, também favorecendo as mudanças de comportamento e um olhar mais sensível para as pessoas à sua volta.

Virgem

Pense e repense nos seus projetos para o futuro, virginiano. É preciso saber onde e com quem você quer estar, abrindo espaço também para entender melhor as suas necessidades inconscientes.

Libra

É hora de acertar o rumo em direção à concretização dos seus planos, libriano. Esteja aberto a novos planos, projetos e parcerias, mesmo que isso signifique retomar boas ideias do passado.

Escorpião

O céu está profundo, escorpiano. É hora de buscar novos aprendizados, adquirir novos conhecimentos e também revisar alguns valores. O importante é você estar aberto a se repensar por completo!

Sagitário

O céu ajuda você a perceber quem é quem, sagitariano. O momento é de profunda transformação e de notar quem é parceiro para todas as horas e com quem vale a pena compartilhar sua vida.

Capricórnio

Procure o diálogo, o equilíbrio e abertura às ideias do outro, capricorniano. Lembre-se de que é preciso equilibrar as suas vontades com os desejos de quem está ao seu lado, tanto no trabalho como na vida pessoal.

Aquário

Procure manter uma rotina saudável para poder dar conta de tantos compromissos, aquariano. É hora de você também procurar fomentar bons momentos íntimos, mesmo com a agenda apertada.

Peixes

É fundamental que você seja criativo e procure renovar-se, pisciano. O céu está sensível e abre espaço para novos prazeres e até amores, mas é preciso manter a mente aberta e a consciência das suas ações.

*Com informações do IstoÉ

