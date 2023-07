Prefeitura realiza visita técnica do programa ‘Educa+Manaus’ na zona rodoviária

Manaus (AM) – Para elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a Prefeitura de Manaus tem desenvolvido, em 2023, o programa “Educa+Manaus”, que prepara para as avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Com a finalidade de orientar sobre a execução desta ação, a equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou, nesta quarta-feira, 19/7, uma visita técnica de acompanhamento, na escola municipal Professora Tereza Cordovil Guimarães, no Tarumã, zona rodoviária.

Essas visitas iniciaram na segunda semana do mês de julho, divididas em nove equipes. A meta de cada grupo é visitar oito escolas por semana. Esse acompanhamento é fundamental, tendo em vista que esse momento é crucial para verificar os avanços pedagógicos, promover instruções e compreender os desafios sobre a realidade de cada unidade de ensino, conforme detalha o coordenador do “Educa+Manaus”, Evaldo Bezerra.

“O objetivo é, justamente, fortalecer o programa dentro da nossa rede. As visitas visam também acompanhar processo dentro do programa das cinco ações que nós temos do programa. Ficamos muito felizes, porque a cada visita podemos ver o envolvimento, além da alegria dos gestores, do pedagogo, dos professores, dos nossos alunos, todos motivados para que Manaus esteja realmente entre as melhores capitais do Brasil. O prefeito David Almeida e nossa secretária Dulce Almeida têm dado todo apoio para que Manaus esteja entre a melhor educação do Brasil”, detalhou.

O programa “Educa+Manaus” é desenvolvido em cerca de 330 escolas da Semed, beneficiando mais de 30 mil estudantes do 5° e 9º ano. A iniciativa é executada por meio de cinco ações estratégicas: sequência didática, simulados, formação específica para professores, acompanhamento familiar, sexto tempo com reforço de língua portuguesa e de matemática.

Acompanhamento

A escola municipal Professora Tereza Cordovil Guimarães, no Tarumã, zona rodoviária, obteve em 2021, a nota Ideb 5,2 para os anos iniciais e 4,4 para os anos finais. Para 2023, a meta é a nota 6,4 para anos iniciais e 5,8 para anos finais. A unidade de ensino possui 52 estudantes do 5° ano em duas turmas e 27 estudantes do 9° ano.

Para a gestora da escola, Fernanda Freitas, o programa tem auxiliado no processo de desenvolvimento desses estudantes para alcançar os resultados positivos.

“O Educa+Manaus tem uma sequência didática, na qual os professores regentes de português e de matemática trabalham essa sequência. A cada 15 dias úteis letivo é realizado um simulado, que é para verificar realmente se os alunos estão avançando. Caso o aluno não consiga, fazemos um levantamento do descritor crítico que o aluno teve dificuldade e voltamos para o professor trabalhar novamente aquele conteúdo”, compartilhou.

Além disso, a gestora elogiou a execução do programa, em relação às estratégias traçadas para promover o aprendizado dos estudantes.

“É importantíssimo esse programa, porque foi todo planejado e pensado em cima das necessidades das escolas. Tem a sequência didática, o sexto tempo, o acompanhamento familiar, então tem várias estratégias que estão conseguindo alcançar a dificuldade e a demanda dos nossos alunos”, finalizou Fernanda.

*Com informações da assessoria

