Ciama realiza visita em Rio Preto da Eva e alinha ações para a XXIII Feira da Laranja

Rio Preto da Eva (AM) – O município de Rio Preto da Eva (a 80km de Manaus) recebeu, nesta sexta-feira (21/07), visita técnica da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Ciama) para iniciar as tratativas de ações a serem realizadas pelo Governo do Estado, por meio da companhia, durante a XXIII Feira da Laranja, programada para os dias 29 e 30 de setembro e 1° de outubro.

A agenda teve início na Secretaria Municipal de Planejamento, Agroindústria, Comércio e Turismo (Seplanctur) onde o diretor-presidente da Ciama, Aluizio Barbosa, confirmou o compromisso da companhia em apoiar a realização do maior evento da cidade com a oferta de serviços oferecidos sem custos para a prefeitura.

Inicialmente, serão oferecidos cursos voltados ao empreendedorismo e agregação de valor à cadeia da laranja no município, que é o maior produtor de citros no estado, além de cursos de capacitação para os permissionários que irão trabalhar com alimentos durante o evento.

Durante a reunião com a secretária da Seplactur, Vanuza Barroncas, Aluizio Barbosa garantiu também a oferta do curso de gastronomia, utilizando produtos preparados com a laranja como matéria-prima principal. “Nosso objetivo é continuar fortalecendo a identidade gastronômica da cidade”, destacou.

Vanuza Barroncas pontuou que a parceria da Ciama com a prefeitura de Rio Preto da Eva dará continuidade às atividades que já foram iniciadas em 2022, principalmente na questão da capacitação para as pessoas.

“A capacitação possibilitará que os serviços que serão oferecidos durante a Feira da Laranja possam ter ainda mais qualidade e as pessoas estejam mais bem preparadas para receber os nossos visitantes para atuar também neste período que acontece o maior evento da cidade”, disse.

A agenda da Ciama seguiu ao longo do dia, quando foram visitadas as instalações da Guarda Municipal, onde possivelmente serão realizados os cursos, e ainda, uma indústria local de doces de banana, a qual a Ciama apoia com a realização de projetos de desenvolvimento para o empreendimento.

*com informações da assessoria

