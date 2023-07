Manaus é sede da maior feira de negócios náuticos da região Norte e Nordeste

Manaus (AM) – Com a expectativa de movimentar R$ 35 milhões, começa, na quinta-feira (27), a maior feira de negócios náuticos do Norte e Nordeste – a Barco Show. Com entrada gratuita, a feira náutica recebe o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), e acontece até o dia 30 de julho, no píer do Uiara Resort, no bairro Ponta Negra.

Pela primeira vez, a capital amazonense recebe a feira Barco Show. Responsável por atrair empresários interessados no potencial náutico da Amazônia, o evento voltado para o turismo de negócios, tem quatro dias de exposição. Marcas como a Evolution Motors, concessionária das lanchas Focker no Amazonas e Roraima, além da NXBoats, um dos três maiores estaleiros do país, estarão em Manaus.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, o objetivo é apoiar eventos que atraiam turistas ao estado. E o turismo de negócios é um importante nicho, conforme detalhou o presidente.

“O Amazonas é o estado dos negócios. E, com esse evento, seguindo a determinação do governador Wilson Lima, queremos transformar a capital amazonense no foco dos eventos náuticos do país. Só para se ter uma ideia, o turismo de negócios atraiu 42% dos turistas ao Amazonas, em 2022, totalizando 152 mil pessoas. Isso é muito significativo”, apontou o presidente.

Como participar?

A capital amazonense recebe a feira Barco Show pela primeira vez Foto: Divulgação

A entrada do público para o evento é gratuita, mediante cadastro no site https://barcoshoweventos.com.br/convite/.

A cerimônia de abertura do evento ocorre na quinta-feira (27), às 13 horas, com a presença de autoridades do estado. No sábado, às 17h, haverá um desfile de barcos com as tendências e novas tecnologias em embarcações.

“Grandes marcas, estaleiros e empresas do setor náutico estão fortemente ligados ao evento, representando uma das principais referências desse mercado. Entre eles, destaca-se um dos três maiores estaleiros do Brasil, que é a NXBoats, conhecida por revolucionar o design e combinar conforto, modernidade e desempenho em iates, proporcionando a melhor experiência para os navegantes com suas lanchas”, disse o CEO da Barco Show, Hugo Leonardo.

De acordo com Hugo Leonardo, dois aspectos importantes atraem investidores para a capital do Amazonas: a presença significativa do transporte aquaviário no deslocamento da população e as oportunidades no turismo, desde a pesca esportiva até os atrativos na orla de Manaus, como os flutuantes. Além do grandioso potencial que possui o rio Amazonas.

Conforme os dados da Amazonastur, a pesca esportiva trouxe 32 mil turistas na temporada do ano passado, o que representou a injeção de cerca de R$ 500 milhões na economia local.

Considerado o maior Boat Show da Região Norte do Brasil, com a expectativa de receber mais de 10 mil visitantes, a feira contará com uma programação diversificada, incluindo exposições de embarcações, acessórios, equipamentos náuticos e muito mais.

*Com informações da assessoria

