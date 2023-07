Urso Branco do PCC e Bruno Fiel: veja lista dos presos que serão transferidos para presídios federais

O ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou, na segunda-feira (24), a transferência de presos do Amazonas para penitenciárias federais, para prevenir o agravamento da crise de segurança pública envolvendo disputa entre facções nos presídios do estado.

Entre os transferidos, está Lucirle Silva da Conceição, conhecido como “Urso Branco”, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Amazonas. O detento é apontado como um dos responsáveis pelos 55 assassinatos ocorridos nas cadeias de Manaus em maio de 2019.

Outro que será transferido é Erik Leal Simões, conhecido como “CD”. Erik é um dos chefes do tráfico de drogas no Coroado e ganhou respeito da criminalidade após a prisão de José Roberto Fernandes, o “Zé Roberto da Compensa” e João Pinto Carioca, o “João Branco”.

Adriano de Souza, o “Thor”, também será transferido. Conhecido por ser violento, Adriano matou um agente de socialização no ano de 2018.

Francinaldo dos Santos Silva, conhecido como “Cinta larga”, será transferido também. Francinaldo é envolvido com o presidiário Allan César Castimário, conhecido como “Nanico”, que cumpre pena em um presídio federal.

De acordo com a polícia, os detentos transferidos são ex-líderes da facção criminosa Família do Norte (FDN) ou fazem parte do PCC.

Lista completa:

Lucirle Silva da Conceicao, vulgo “Urso Branco”;

Adriano de Souza, vulgo “Thor”;

Diego Bruno de Souza Moldes, vulgo “Nariz”;

Patrik Regis de Sena, vulgo “Aguero”;

Erik Leal Simoes, vulgo “Cd”;

Joao Vitor Bernardi Albiero, vulgo “Paulista/Italiano”;

Alexandre Alves da Silva, vulgo “Cagão”;

Danilo Luciano Machado do Nascimento, vulgo “Mosquito/Tenista”;

Danilo Oliveira Duarte, vulgo “Paulistinha”;

Jose Eduardo De Abreu Silva, vulgo “Deluk”;

Leonardo da Costa Andrade, vulgo “Macaco”;

Alex Sandro de Araújo Ventura, “Tatuador”;

Anderson Gustavo Ferreira da Silva, vulgo “Gordofredo”;

Denilson de Andrade Júnior, vulgo “Pelado”;

Francinaldo dos Santos da Silva, vulgo “Cinta Larga”;

Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, vulgo “Diego Louco/Olhão”;

Antônio Gleimison Montenegro de Lima, vulgo “Salmista”;

Bruno Souza Carvalho, vulgo “F13/Bruno Fiel/Faixa Preta”.

Leia mais

Amazonas transfere membros de facções para penitenciarias federais

PC-AM prende ex-agente penitenciário que forneceu armas para detentos durante rebelião no Compaj em 2017

“Foi, covardemente, assassinado”, diz família de agente penitenciário do IPAT