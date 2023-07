Câmaras de Manaus e São Paulo planejam cooperação técnica

Representantes das diretorias Geral e de Projetos Especiais da Câmara Municipal de Manaus (CMM) realizaram, na tarde desta quinta-feira (27), uma visita às dependências da Câmara Municipal de São Paulo, na capital paulista. Entre os assuntos, foram discutidas futuras parcerias envolvendo as Casas Legislativas por meio de cooperações técnicas entre os presidentes.

Para a agenda de trabalho, a CMM foi representada pelo diretor-geral, Henry Vieira, e pelo diretor de Projetos Especiais, André Galvão. Eles foram recebidos pelo secretário-geral Parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, Raimundo Batista; e pelo secretário-geral Administrativo, Marcos Antônio Silva.

A comitiva visitou vários departamentos, como a diretoria geral da Câmara de São Paulo e o plenário 1º de Maio, espaço onde são realizadas as sessões plenárias dos vereadores da capital paulista.

“Iremos estudar uma parceria para buscar a troca de informações e tecnologias usadas por eles para implementar na CMM, cumprindo, assim, uma agenda de trabalho com vistas em uma futura cooperação técnica, que poderá ser celebrada entre os presidentes dos dois poderes” , afirmou Henry Vieira, diretor-geral da CMM.

Henry também destacou que os representantes da Câmara de São Paulo foram convidados para uma visita a Manaus com o objetivo de mostrar o trabalho do parlamento.

“Acreditamos que podemos construir uma boa relação entre outros poderes, visando sempre melhorar o atendimento de excelência à população” , complementou o diretor.

Câmara de São Paulo

A Câmara Municipal de São Paulo funciona no Palácio Anchieta, localizado no viaduto Jacareí, bairro Bela Vista, zona central de São Paulo. O Palácio Anchieta conta com 13 andares, três subsolos, térreo e um heliponto com capacidade para pouso e decolagem de um helicóptero no 14º pavimento.

O Plenário 1º de Maio, onde são realizadas as sessões, localiza-se no 1º andar, tem capacidade para 210 pessoas sentadas em sua galeria e é aberto à população. Para a realização de eventos e cerimoniais, a Casa possui o Salão Nobre João Brasil Vita, no 8º andar, para 350 pessoas, além de outros auditórios e salas para reuniões e eventos.

A Câmara Municipal de São Paulo é composta por 55 vereadores desde a 11ª Legislatura.

*Com informações da CMM

