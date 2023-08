Prefeito de Manaus entrega 14 novos ônibus coletivos e anuncia chegada de mais 110

A ação aconteceu no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da capital, e contou com a presença do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na tarde desta terça-feira (1), 14 novos ônibus coletivos dando sequência ao plano de renovação da frota da cidade. Com as aquisições, a gestão municipal alcançou a marca de 40 veículos adquiridos em 2023 e, de acordo com chefe do Executivo municipal, a meta é entregar mais 110 até o final deste ano.

A ação aconteceu no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da capital, e contou com a presença do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins.

David Almeida explicou que alcançando a meta estabelecida para 2023, a sua administração totalizará 286 novos veículos introduzidos na frota manauara, sendo todos com ar-condicionado.

“Quando assumimos a prefeitura, não tínhamos ônibus com ar-condicionado. Hoje, temos mais de 200. Entregamos mais 14 de um total de 150 ônibus que entregaremos até o final deste ano. Vale ressaltar que destes, 12 serão elétricos e já devem chegar no próximo mês em nossa cidade. Esses ônibus que estamos entregando são especiais. Manaus é a primeira capital brasileira a utilizá-los. São veículos 60 vezes menos poluentes que os fabricados há 10 anos, beneficiando o meio ambiente. Isso faz parte do programa de renovação da frota da cidade que irá levar qualidade de serviço para a nossa população”, enfatizou Almeida.

Os ônibus, do tipo convencional, estão equipados com ar-condicionado e rampas para cadeirantes, proporcionando maior conforto aos passageiros. Além disso, possuem suspensão pneumática e são montados com carroceria Marcopolo.

Nos novos coletivos também serão instaladas câmeras de segurança. Esses recursos adicionais tornam a viagem mais agradável, acessível e segura, especialmente para aqueles com mobilidade reduzida.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a renovação da frota foi fundamental para que diminuíssem a quantidade de veículos quebrados por falta de manutenção nas vias da cidade.

“Nós recebemos uma frota muito envelhecida que enfrentava muitas quebras de veículos. Hoje, isso não é uma realidade na cidade de Manaus. Quase não temos problemas de veículos por falta de manutenção. Isso é fruto da política implementada pelo prefeito David Almeida. Além disso, todos esses veículos já estão chegando com o sistema da porta a esquerda, o que vai nos proporcionar implementar as paradas centrais, principalmente nas principais vias como as avenidas Torquato Tapajós e Cosme Ferreira, o que agiliza as viagens e facilita o dia a dia dos usuários”, explicou Martins.

Os novos coletivos se juntarão à frota existente, que atualmente inclui 1.166 ônibus distribuídos em 218 linhas, atendendo todas as áreas da cidade, incluindo as zonas rurais. O sistema de transporte da capital registra mais de 500 mil passagens diárias, refletindo a importância do transporte público na vida diária dos cidadãos.

A contínua renovação demonstra o compromisso da administração em melhorar a qualidade do transporte público, atendendo as necessidades tanto dos residentes urbanos quanto dos usuários das áreas rurais.

*Com informações da assessoria

