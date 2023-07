David Almeida lidera pesquisa em disputada pela Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), aparece em primeiro lugar com 27% das intenções de voto para 2024, na primeira pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data. Em possível cenário político, David aparece a frente de adversários como Amom Mandel (Cidadania), Alberto Neto (PL) e Eduardo Braga (MDB).

No primeiro cenário apresentado pela pesquisa, David Almeida aparece em primeiro lugar com 27%, seguido pelo atualmente deputado federal Amom com 24% e empatados o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) e o senador Eduardo Braga (MDB) com 11% de intenções de voto cada.

Pesquisa de intenções de votos para as eleições 2024. Foto: Divulgação RealTime Big Data.

O quarto lugar da pesquisa é ocupado por é Ricardo (PT) com 9%, seguido por Ricardo Nicolau com 4% das intenções de voto e em último lugar Carol Braz com 2%.

Segundo Cenário

Em outro cenário, o atual prefeito de Manaus também lidera a pesquisa, com 27% das intenções de voto, seguido por Amom Mandel com 23%. Mas, neste caso a pesquisa inseriu o Coronel Menezes (PL), que fica em terceiro lugar aparecendo com 17% e retirou o nome do capitão Alberto Neto da classificação.

Pesquisa de intenções de votos para as eleições 2024. Foto: Divulgação RealTime Big Data.

A pesquisa segue com Eduardo Braga em quarto lugar com 10% e o ex-deputado federal José Ricardo (PT) tem 9%.

A Real Time Big Data ouviu em Manaus 1500 eleitores entre os dias 19 e 21 de julho, pela encomenda pela Record Manaus. A margem de erro é de 3%; o índice de confiabilidade é de 95%, garantindo a solidez dos resultados apresentados.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, onde o entrevistador não cita nenhum possível nome, onde o eleitor aponta um candidato, David segue em liderança, lembrado por 15% da população. Amom aparece na pesquisa em segundo lugar com 4%, seguido por Coronel Menezes 2% e em últimos colocados empatados aparecem Eduardo Braga, Arthur Neto e Capitão Alberto Neto com 1% das intenções de voto.

Pesquisa de intenções de votos para as eleições 2024. Foto: Divulgação RealTime Big Data.

