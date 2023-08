Zelador é preso após beijar aluno de 11 anos dentro de banheiro de escola em Manaus

Um zelador, de 48 anos, foi preso suspeito de beijar na boca de um aluno de 11 dentro do banheiro da Escola Municipal Ivone Maria, localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A prisão ocorreu na tarde de terça-feira (8). A polícia investiga se há outras vítimas.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o caso só foi descoberto após o menino denunciar que foi aliciado pelo zelador enquanto usava o banheiro da unidade educacional.

“Esse suspeito sempre agia no banheiro dessa escola municipal e para ser descoberto. Ele não conseguiu coagir a vítima, que denunciou o fato para a diretora da escola e também para a família”, conta a delegada.

A titular da Depca ainda diz que a escola, mesmo sabendo do crime, não notificou a mãe, polícia ou Conselho Tutelar. Entretanto, transferiu o suspeito para uma escola na Zona Rural.

“A gestão dessa escola também deve ser penalizada, uma vez que, mesmo com a gravidade em que o fato se deu e com o relato do aluno, a Polícia Civil não foi informada e tampouco a família desse menino”, finalizou ela.

O zelador está preso e foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele está à disposição da Justiça.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que o servidor é terceirizado e já foi desligado pela empresa contratada.

A Semed informou, ainda, que no momento que a direção da unidade soube do ocorrido, fez o Boletim de Ocorrência (BO) e entrou em contato com a família do aluno, que também registrou um B.O.

“Ressaltamos ainda que a rede municipal de educação desenvolve durante todo o ano letivo ações que abordam temas relacionados ao abuso sexual infantil. O assunto é trabalhado desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental, de uma forma adequada para cada faixa etária de idade e essa ação faz com que os estudantes não se calem e denunciem qualquer tipo de abuso ou violência sofrida”, diz o comunicado.

