Cigs recebe exposição sobre sustentabilidade e preservação ambiental

A Prefeitura de Manaus em parceria com o Departamento Nacional Infraestrutura de Transportes – Dnit, realiza a exposição “Florestas: Sustentabilidade e Medidas de Preservação Ambiental”, no Zoológico do Centro de Instrução e Guerra na Selva (Cigs). A mostra fica aberta ao público até o dia 1° de setembro, na Oca do Conhecimento Ambiental Doutor Carim.

A ação vai trabalhar o subtema a “Atuação da Gestão Ambiental no percurso da BR-319”, visando informar o público visitante sobre os desafios e as medidas adotadas para a preservação do meio ambiente no decorrer das obras de construção e manutenção da rodovia.

De acordo com o coordenador-geral das Ocas do Conhecimento da Semed, Renato Lima Júnior, quem prestigiar a exposição vai entrar em contato com a biodiversidade amazônica.

“As pessoas vão ter contato com a fauna e a flora da nossa região, com os cuidados de preservação, tanto coletivo quanto em conjunto, do desenvolvimento econômico dessa região, mas junto à sustentabilidade e à preservação da nossa floresta”, afirmou Renato.

Na exposição, é apresentado a localização e extensão da BR 319, a importância estratégica dela para a região amazônica, as medidas mitigatórias e compensatórias adotadas para minimizar os impactos ambientais e a recuperação de áreas degradadas com a construção da BR-319, a riqueza da biodiversidade amazônica e a importância da preservação, dentre outros temas.

Para a supervisora do Dnit, Karen de Santis, a exposição fideliza uma parceria entre órgão que cuida da manutenção e infraestrutura da BR-319 e a Semed.

“A gente aqui como gestão ambiental, como prestadora de serviço do Dnit, estamos nessa parceria bem fortalecida e importante com a Semed para estar sensibilizando e educando um pouquinho a população amazonense, até os turistas que venham aqui participar das exposições para que eles se sensibilizem da importância da preservação, conservação das florestas, aliada com seres humanos”, destacou Karen.

A abertura da exposição contou com a presença de 10 alunos, do 7º ano do ensino fundamental, da escola municipal Paulo Pinto Nery, no Jorge Teixeira, zona Leste.

*Com informações da assessoria

