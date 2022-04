Caminhão descontrolado colide contra muro do CIGS, no São Jorge

Manaus (AM) – Um caminhão colidiu contra o Muro do Centro de Treinamento Guerra na Selva (CIGS) no bairro São Jorge, na zona Oeste de Manaus, na tarde desta quarta-feira (20).

O veículo estava estacionado na avenida Compensa, quando destravou e cruzou a avenida São Jorge, logo após colidiu contra o muro do CIGS.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para controle e orientação no trânsito. Uma equipe da Polícia do Exército (PE) esteve local para fazer verificação dos danos causados pela colisão.

O dono da empresa responsável pelo caminhão informou que irá se responsabilizar pelos danos causados ao Centro do Exército Brasileiro. Não há informações de vítimas.

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Elizeu Lopes

