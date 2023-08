Joana Darc destaca ações voltadas para os protetores da causa animal no Amazonas

Manaus (AM) – Dia 10 de agosto é considerado o Dia do Protetor de Animais e, por isso, a deputada Joana Darc (UB) celebrou a data, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), e destacou suas proposituras e ações voltadas para os ativistas da causa animal. A parlamentar ainda aproveitou a oportunidade para divulgar os animais disponíveis para adoção.

Joana ressaltou a importância do poder público em ter um olhar sensível aos protetores, que trabalham conscientizando a população sobre a importância da proteção dos direitos dos animais, e se dedicando em resgates, dando lar temporário, abrigando e, principalmente, lutando contra o abandono e os maus-tratos.

“Os protetores e ativistas de animais são essenciais para o trabalho do nosso mandato, pois ninguém faz nada sozinho. Sou autora de leis e projetos que defendem que o protetor tenha prioridade em vagas de castração e para o atendimento de animais resgatados, futuramente, no Hospital Público Veterinário” , disse.

A parlamentar é autora da Lei nº 5.123/2020, que criou o Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais do Amazonas. O projeto foi feito para possibilitar a organização para que as pessoas que prestem esse relevante serviço voluntário tenham, de forma facilitada, acesso aos programas públicos de castração, vacinação e outros que surgirem.

Protetora dos animais na Aleam

Joana Darc foi a primeira parlamentar a ser empossada como deputada estadual com um animal na Aleam, ato histórico feito por ela em 2019, momento sendo repetido em 2023, ano em que ela se consolidou como a deputada mais votada do Estado. A parlamentar é idealizadora do primeiro Hospital Público Veterinário do Amazonas e, também, é autora dos castramóveis, projeto que já atingiu mais de 17 mil castrações em solo amazonense.

Somente esse ano, Joana e sua equipe resgataram mais de 50 animais em situação de maus-tratos, desde canil clandestino até a tragédia do deslizamento de terra no bairro Jorge Teixeira, que ocorreu no dia 12 de março deste ano, na Zona Leste de Manaus. A parlamentar aproveitou a oportunidade para defender seu trabalho como protetora de animais na Aleam.

“Antes do nosso trabalho, não havia leis voltadas para os animais nem para os protetores. Cuidar e defender os animais é uma das bandeiras principais do nosso mandato e, por isso, estamos sempre avançando e buscando conscientizar a população sobre a castração, a vacinação e a vermifugação de animais, como fazemos com os nossos resgatados. Nosso trabalho pelos animais continua firme e forte” , sustentou.

Em 2021, a parlamentar fez uma ação histórica no Amazonas, onde 15 toneladas de ração, custeadas com recursos destinados pelo seu mandato, juntamente com emendas do então deputado federal Saullo Vianna, para atender 234 protetores e cuidadores de animais. Foram atendidos protetores de Manaus, Manacapuru e Novo Airão.

Programa de auxílio para os protetores de animais

Joana é autora do Indicativo ao Governo do Amazonas que solicita a criação do “Programa Auxílio Protetor de Animais”, para os ativistas da causa. A criação é para reconhecimento ao trabalho altruísta dos protetores e protetoras de animais credenciados junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA).

A propositura pretende disponibilizar o valor de 350 reais para auxiliar e valorizar o papel desempenhado pelos protetores e cuidadores de animais, que, voluntariamente, se dedicam à causa de cães e gatos abandonados em seus bairros e comunidades.

*Com informações da Aleam

