Manaus fica no empate contra o Remo, pela série C do Brasileirão

Na tarde deste domingo (13), Manaus e Remo se enfrentaram no estádio Ismael Benigno (Colina), na capital amazonense, em busca de uma vitória para ficarem cada vez mais longe da zona de rebaixamento. No entanto, ficaram no empate em 1 a 1 e continuam praticamente nas mesmas posições na tabela. O Gavião marcou com Thallyson e o Leão empatou com Elton.

Com o resultado, o Manaus fica com 18 pontos e segue fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. No entanto, se o Floresta vencer o Ypiranga na rodada, a equipe amazonense entra no Z-4. Já o Remo está em situação mais confortável. Chegou aos 21 pontos, na 14ª colocação até o momento. A pontuação é a mesma que o Altos, na temporada passada, se livrou da queda.

O Remo começou mais organizado em campo e logo conseguiu a primeira chance. Aos 2 minutos, Claudinei cruzou na medida para Muriqui na área, que escorou de cabeça, mas Andrey se esticou e evitou o gol. O Manaus, aos poucos foi equilibrando a partida e, depois da parada médica chegou com mais perigo. Aos 33, Lucas Batatinha recebeu na frente e tocou na frente para Klenisson, que bateu rasteiro, mas o goleiro Vinícius estava bem posicionado e ficou com a bola.

Mas o Leão deu a resposta na reta final, aos 38, em chuta de Diego Guerra, após escanteio, mas nas redes pelo lado de fora. O Gavião teve outras duas chances, na seguida. Aos 40, Lucas Mota chegou na linha de fundo e cruzou, Gabriel Correa tentou chutar, mas foi travado pela zaga que tirou. Depois, aos 43, Gabriel Lima recebeu na área, cortou para o meio e bateu forte. Mas o goleiro Vinícius voou e defendeu.

Depois do intervalo, o Manaus voltou mais determinado em busca do gol. E arriscou logo aos cinco minutos. Gama cobrou falta forte, mas o goleiro Vinícius se esticou e evitou o pior. Mas, aos 10, o Gavião conseguiu abrir o placar. Gabriel Lima roubou a bola no meio, avançou e, quase perto da grande área, perdeu o tempo da bola. Mas Thalysson se antecipou, fica com a bola e chutou de longe, no cantinho de Vinícios para abrir o placar. A respota do Remo veio aos 14. Claudinei cobrou escanteio, Richard Franco subiu sozinho e cabeceou firme, mas manda no meio do gol e facilitou para o goleiro Andrey, que encaixou. O Manaus deu a resposta aos 19m en cruzamento de Klenisson, mas a bola passou por Gabriel Lima e Lucas Batatinha.

E quando parecia que o Manaus tinha o jogo controlado, em uma bola parada, o Remo conseguiu o gol de empate, aos 38 minutos. Rodriguinho cobrou falta na área, Elton subiu mais alto que a marcação e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Andrey para empatar o jogo. Na reta final, o Manaus foi para o tudo ou nada, mas abriu espaços para o Leão, que teve chances em chute travado de Elton e cabeçada de Vitor Leque para fora. As melhores chance do Gavião foi em uma chegada de Cardoso pela direita, aos 50, mas que foi cortado por Diego Ivo, e em uma cabeçada do próprio Cardoso, que passou em frente ao gol.

*Com informações do GE

Leia mais

Funcionários do Centro de Treinamento do Manaus FC são feitos reféns durante assalto

Manaus FC se despede da Copa do Brasil após perder no mata-mata

Manaus FC contrata novo técnico para a temporada de 2023