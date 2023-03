Manaus FC se despede da Copa do Brasil após perder no mata-mata

Manaus (AM) – O Manaus encerrou cedo a sua participação na Copa do Brasil de 2023. Na quarta-feira (1º), o Gavião do Norte perdeu por 1 a 0 para o Camboriú-SC, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú (SC), e se despediu da competição de mata-mata. A última vez que o Esmeraldino não havia avançado à segunda fase foi em 2019, quando ficou no empate em 1 a 1 com o Vila Nova-GO, que tinha a vantagem do empate.

O gol da classificação catarinense foi marcado aos 35 minutos do 1º tempo, pelo meia Gabriel Bonini, em chute de longa distância. No final da primeira etapa e em todo o segundo tempo, foi o Manaus quem mais chegou perto de marcar, mas o resultado não foi alterado. O clube agora volta as atenções ao Campeonato Amazonense, onde enfrenta o Nacional, no sábado (4), pela última rodada da primeira fase.

Ao final do jogo, o técnico Higo Magalhães, que estreou no comando do Gavião do Norte nesta noite, avaliou a partida.

“A gente sabia que seria um duelo muito difícil, Copa do Brasil é diferente. A equipe da casa foi feliz, eles acharam um belo chute. Foi um jogo muito competitivo, brigado, intenso, onde tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos concluir. Agora é tentar recuperar esses atletas porque temos um importante compromisso pela frente”, afirmou o treinador.

O lateral-direito Cordeiro também concedeu entrevista após a partida e falou sobre o clássico de sábado, contra o Nacional.

“Independente do resultado de hoje, temos que estar mentalmente fortes. Temos um grupo bom, experiente, e sabemos que temos que dar a volta por cima. Sábado temos que entrar com tudo porque a gente precisa desses três pontos”, completou o camisa 21 do Manaus.

Próximo desafio

O Manaus inicia a venda de ingressos para o jogo de sábado já nesta quinta-feira (2), na loja oficial do clube, localizada na Rua Salvador, número 441, bairro Adrianópolis. As entradas serão comercializadas no valor de R$ 20 a meia (R$ 40 a inteira). No dia da partida, será possível adquirir os ingressos na bilheteria D da Arena da Amazônia.

Com 12 pontos na tabela, o Gavião do Norte chega nesta última rodada podendo terminar a primeira fase na segunda colocação, em caso de vitória. O Nacional, por sua vez, tem 10 pontos e está em quinto colocado, uma posição abaixo do Manaus.

Com informações da assessoria*

