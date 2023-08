Ipem-AM inicia cronograma de visitas a 29 municípios do Amazonas

Equipes do órgão delegado partiram nesta segunda-feira (14/08) para as calhas do Alto, Médio e Baixo Solimões; e Médio e Baixo Amazonas

Nesta segunda-feira (14/08), o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM) deu início ao cronograma de visitas a 29 municípios do interior do estado. Em uma ação intensificada, as equipes do órgão irão realizar atividades de verificação em cidades localizadas em cinco calhas (Alto, Médio e Baixo Solimões; e Médio e Baixo Amazonas).

Segundo o diretor-presidente do Ipem-AM, Renato Marinho, o cronograma de viagem para o interior do estado faz parte do plano de trabalho pactuado com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para o exercício de 2023.

“Essa atividade está inserida no escopo de trabalho anual do órgão, promovendo assistência técnica para o comércio, além de alertar e orientar consumidores e comerciantes sobre os direitos e deveres nas relações de consumo”, explicou.

De acordo com o cronograma, 18 municípios das calhas do Alto, Médio e Baixo Solimões serão percorridos no período de 14 de agosto a 25 de setembro, onde serão realizados trabalhos de verificação nos instrumentos de pesagem, medição e medidas materializadas, postos de combustíveis (terrestres e fluviais/pontões), além das ações em supermercados/mercadinhos de produtos pré-medidos e com a conformidade avaliada pelo Inmetro.

Em 45 dias, as equipes do Ipem-AM visitarão as cidades de Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Jutaí, Fonte Boa, Uarini, Alvarães, Tefé, Maraã, Japurá, Codajás, Anori, Anamã, e Beruri.

Já entre os dias 14 e 26 de agosto, a ação ocorrerá em Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva e nas calhas do Médio e Baixo Amazonas, em nove cidades: Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Itacoatiara, Urucurituba, Silves, Itapiranga, Urucará, e São Sebastião do Uatumã.

*Com informações da assessoria

