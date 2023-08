Vereadores debatem políticas públicas para pessoas em situação de rua em Manaus

Manaus (AM) – Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) abordaram assuntos de grande impacto social durante o Grande Expediente realizado na manhã desta terça-feira (15). Os parlamentares debateram temas como estacionamento de veículos em área irregular, além da necessidade de direcionar políticas públicas para pessoas em situação em áreas como o Centro Histórico da capital.

O vereador Kennedy Marques (PMN) levou para o plenário Adriano Jorge a questão das pessoas em situação de rua que vivem no Centro Histórico de Manaus, em especial na área da Manaus Moderna. O parlamentar afirmou que foi procurado por comerciantes daquela região, que relataram o rápido crescimento no número de pessoas em situação de vulnerabilidade no local e que, conforme os relatos, a maioria dessas pessoas que lá vivem é usuária de drogas.

“Alguma coisa precisa ser feita. Isso mexe com a nossa economia, mexe com o turismo da nossa cidade, mexe com a saúde pública. Isso aqui é um apelo, para que nós possamos tentar impedir que Manaus se inclua nesse ranking tão triste, que são as ‘cracolândias’”, disse Kennedy.

O vereador Rodrigo Guedes (Podemos) solicitou ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fiscalizações na rua Bom Jesus, no bairro Zumbi 3, na zona leste de Manaus. O parlamentar mostrou aos demais vereadores vídeos que mostram pelo menos dois ônibus de empresas privadas ocupando toda a calçada da Escola Estadual Padre Luís Ruas.

“Eu peço a imediata intervenção do IMMU para que evite, de uma vez por todas, essa ocupação, como infelizmente acontece tanto na nossa cidade, de veículos particulares que ocupam espaços públicos de forma ilegal, prejudicando a população”, frisou o parlamentar.

Os parlamentares voltam ao plenário Adriano Jorge nesta quarta-feira (16), para a discussão de matérias legislativas que tramitam na CMM.

