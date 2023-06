Vereadores comemoram antecipação do 13º a servidores da CMM

Manaus (AM) – O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), anunciou, nesta quarta-feira (28), a antecipação da primeira parcela do 13º salário de cerca de 1,8 mil colaboradores da CMM. Ao Em Tempo, vereadores comemoram e apoiam a decisão.

Caio André declarou também que já está em andamento na Casa o projeto de uma nova lei para reestruturação de vencimento dos cargos de Assistente Parlamentar Comissionado (APC).

“O projeto prevê, entre outras medidas, a alteração da base de cálculo de valores a serem pagos na primeira parcela do 13º salário. A antecipação do 13º para este grupo de servidores será efetuada após a tramitação da respectiva lei” , declarou Caio André sobre o projeto da nova lei aos cargos remunerados via verba de gabinete.

A decisão do presidente da Câmara foi bem aceita por alguns vereadores. O vereador Allan Campelo (PSC), afirmou estar a favor do adiantamento aos colaboradores e informou que a grande parte dos poderes deles estão já estão adiantando o décimo terceiro salário.

“Estou de acordo com o adiantamento, não só eu como a maioria dos vereadores concordam. Não vai ter impacto financeiro, nem prejudicar as contas da Casa, porque isso foi feito em cima de um estudo. Hoje não só a Câmara Municipal, mas como a maioria dos poderes já estão adiantando o décimo terceiro”, declarou.

De acordo com Caio André, os recursos são importantes para movimentar a economia e levar um impacto positivo a diversos setores, especialmente ao comércio manauara.

“A antecipação da primeira parcela do 13º salário tem um impacto positivo na economia da nossa capital, especialmente no setor do comércio. É um recurso importante também pro equilíbrio do orçamento familiar, muito utilizado para sanar dívidas ou mesmo para poupar” , afirmou.

Ponto que o vereador Eduardo Assis (Avante) também concordou e ainda completou dizendo que a decisão ajuda a inserir mais dinheiro, movimentar a economia da cidade, empregos e ajuda os servidores da casa, assim como tem ocorrido em várias outras secretarias e na própria Prefeitura de Manaus.

“Eu não vejo problema algum nessa decisão do presidente dessa casa legislativa em antecipar o décimo terceiro salário principalmente porque ajuda a inserir dentro da nossa economia e da nossa cidade, mais dinheiro e ajuda a movimentar a economia, assim como tem ocorrido em várias outras secretarias e na própria Prefeitura de Manaus. Eu vejo que o presidente desta casa legislativa tem tratado com muita responsabilidade todos os gastos e despesas dessa Casa e acredito eu que não vá impactar no orçamento e nas despesas”

, disse.

