Dr. Aristóteles Alencar lançará livro ‘Beleza Decifrada’ nesta quinta, no Palácio Rio Negro

A obra trata de segredos decifrados dos monumentos situados no Largo de São Sebastião e seu entorno, principalmente o dedicado à Abertura dos Portos do Rio Amazonas e seus afluentes às Nações Amigas

Manaus (AM) – O renomado médico cardiologista Dr. Aristóteles Comte de Alencar Filho lançará nesta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023, às 19 h, no salão nobre do Palácio Rio Negro, o livro intitulado ‘Beleza Decifrada – Detalhes da arte antiga nos monumentos do largo de São Sebastião e entorno’, editado pela editora Valer.

De acordo com a coordenadora editorial da Valer, professora e Dra. em Filosofia Neiza Teixeira, o livro é por si só, uma obra de arte. E merece a atenção de todos que gostam de saber mais detalhes e curiosidades das artes e da arquitetura.

“Dr. Aristóteles faz uma leitura pormenorizada do Largo de São Sebastião, detendo-se no Teatro Amazonas, considerado um símbolo arquitetônico e cultural dos mais belos do Brasil. Também se detém na centenária igreja dos frades Franciscanos, expondo detalhes, cada um trazendo um pedacinho da história que faz o povo amazonense”, completou Neiza Teixeira.

Conforme a editora, o autor realizou uma pesquisa ampla, com farta documentação e com registros fotográficos que encherão de beleza os olhos de cada leitor. “Este é, certamente, um livro que faltava nas bibliotecas de qualquer interessado em Arte, Arquitetura e História, bem como daqueles que são ávidos por beleza e curiosidades”, ressaltou a Dra. em Filosofia.

Nas palavras do autor, o livro é dedicado a todas as pessoas que gostam de visitar o passado e procuram admirar e preservar o que nos foi legado por aqueles que nos precederam.

“É um retorno ao passado por meio dos belos monumentos, prédios, objetos e obras de arte que teimam em resistir às intempéries e intervenções, por vezes equivocadas, dos seres humanos”, explicou o médico e escritor.

Segundo a jornalista Ana Célia Ossame, que escreveu o prefácio da obra: “No belo e envolvente texto do nosso cardiologista, podemos olhar o monumento e ver, enxergar mesmo, as colunas de ordem jônica existentes no Teatro Amazonas, por exemplo, e aprender que esse tipo de coluna surgiu quando os artistas buscaram, na construção de um templo a Diana, um novo estilo para destacar a delicadeza da mulher”.

Bem escrito, de leitura fluente, leve e com riqueza de detalhes, o livro não é apenas para pessoas que entendem de arte ou arquitetura, mas também para os apaixonados pelos mistérios que cercam o largo São Sebastião e o seu entorno. Vale a pena conferir.

O livro está em oferta até o dia do lançamento. Garanta já o seu! Para adquirir a obra basta acessar o site da editoravaler.com.br ou solicitar pelo whatsapp 92 99613-1113.

Sobre Dr. Aristóteles Alencar

Aristóteles Comte de Alencar Filho nasceu em Manaus, no dia 10 de abril de 1955. Filho de Aristóteles Comte de Alencar e Rosa Branca de Lima Alencar.

Formou-se em 1978, na Faculdade de Medicina da Universidade do Amazonas (UA), hoje, Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O médico foi conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas; ex-presidente da Sociedade Amazonense de Cardiologia; ex-presidente da Associação Médica do Amazonas; ex-presidente da Associação Brasileira de Saúde das PMs e BMs do Brasil e ex-presidente da Academia Nacional de Saúde das PMs e BMs do Brasil.

Também foi coordenador do Programa Estadual de Controle do Tabagismo na Fundação (FCecon); membro da Academia Amazonense de Medicina; membro da Academia Maçônica de Letras. Atualmente é presidente da Academia Amazonense de Letras (AAL).

É autor de vários trabalhos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais e participante de vários congressos médicos nacionais e internacionais.

Sobre a Editora Valer

Com quase 30 anos no mercado editorial e mais de 2 mil livros publicados, a Editora Valer fez e continua fazendo história na publicação de livros produzidos nas Amazônias. Obras que vão desde Direito, Literatura, pesquisas científicas até os infantojuvenis com ambientação nas Amazônias.

A Valer sempre esteve no imaginário e na estante do amazonense, principalmente, por conta da antiga livraria que ficava no Centro de Manaus, onde reuniam-se intelectuais e pesquisadores de todo o Amazonas. Em breve, outra livraria mais moderna será aberta, a Valer Teatro, no largo São Sebastião, Centro Histórico da cidade.

