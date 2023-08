Pedreiro é morto com 13 tiros em rua da Zona Norte de Manaus

Manaus – Um pedreiro identificado como Edlemildo de Jesus, de 49 anos, foi assassinado a tiros na tarde dessa terça-feira (16), na avenida Mulateiro, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima foi abordada por dois criminosos com arma em punho, momento em que foi atingido com 13 tiros. Edlemildo morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A família do homem não informou se a vítima estava ou não recebendo ameaças ou tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo de Edlemildo de Jesus foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

