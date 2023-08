Três cemitérios rurais revitalizados são entregues para a população de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), reinaugurou, na manhã desta terça-feira (15), três cemitérios públicos localizados na zona rural da capital. Todos os campos-santos foram revitalizados por meio de recursos de emendas parlamentares no valor total de R$ 1 milhão.

Para o secretário da Semulsp, Sabá Reis, esse é um momento histórico para a população das comunidades rurais que há décadas presenciou um cenário crítico e de abandono.

“Esse é um compromisso do prefeito David Almeida, que é cuidar de Manaus como um todo. Essas pessoas que se sentiam abandonadas passam a ter, a partir de agora, nesses espaços, uma administração, pinturas e fachadas”, afirmou.

Um dos campos-santos entregues à população é o “Nossa Senhora da Conceição das Lajes”, localizado às margens do rio Negro, no bairro Mauazinho. O cemitério ganhou uma área administrativa, que antes não existia, móveis novos, banheiro, arborização e pintura, além de possuir três quadras com capacidade para aproximadamente cinco mil sepultamentos.

Cemitério “Nossa Senhora da Conceição das Lajes” foi entregue à população totalmente revitalizado Foto: Divulgação

A revitalização do espaço ocorreu por meio de emenda parlamentar dos vereadores Sargento Bentes Papinha e Glória Carrate, no valor de R$ 337.500,00.

“A estrutura que temos hoje está maravilhosa. Eu só tenho a agradecer ao prefeito David Almeida, porque antes nenhum prefeito tinha olhado para cá e tenho certeza que ainda vai melhorar muita coisa”, comenta a funcionária pública, Rosa Brito.

O cemitério público “Santa Joana do Puraquequara”, localizado às margens do lago do Puraquequara, no Distrito Industrial, também foi revitalizado e entregue à população. O valor da emenda parlamentar do vereador Carlos Portta destinado à obra foi de R$ 337.500,00. O local, que existe há 110 anos, recebeu pela primeira vez, melhorias de infraestrutura, serviços de pinturas e arborização.

O campo-santo que possui cerca de quatro mil metros quadrados tem capacidade para aproximadamente cinco mil sepultamentos. O cemitério público atende cerca de 10 comunidades como a Mãe Nam, João Paulo e Ipiranga.

Totalmente revitalizado, o centenário campo-santo “Nossa Senhora do Carmo”, situado às margens do rio Amazonas, no Distrito Industrial, foi o terceiro cemitério público entregue à população. As obras de infraestrutura foram realizadas por meio de emenda parlamentar dos vereadores Wallace Oliveira e Glória Carrate, no valor de R$ 337.500,00.

Durante a ação, cerca de 15 moradores receberam a certidão de sepultamento dos entes falecidos e sepultados no cemitério público. O espaço também vai dispor de duas lanchas, sendo uma para o translado do corpo e outra para o transporte de familiares em dias de enterro.

“É muito bom ter isso aqui, mesmo que seja só um papel. Mas, para mim, isso significa muito porque é o meu filho que está enterrado aqui. Um filho que eu amava muito e está aqui no meu coração. Estou muito grata”, ressaltou.

O espaço possui cerca de 80×80 metros quadrados e contempla três mil sepultamentos. Com as melhorias de infraestrutura, foram implantados um novo espaço administrativo, uma entrada de acesso com uma escada de 120 degraus, além de arborização por todo perímetro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cetam abre inscrições para 20 mil vagas em cursos de qualificação profissional

Wilson Lima anuncia mudanças no secretariado nesta quarta (16)

David Almeida atinge 73% de aprovação dos manauaras