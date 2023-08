Copa da Floresta inicia jogos em Presidente Figueiredo

Campeonato estadual conta com o apoio do Governo do Amazonas e reúne 36 seleções com mais de 1 mil atletas

A abertura da 1ª Copa da Floresta aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), no Centro de Treinamento da Jayoro, no município de Presidente Figueiredo. A competição estadual reúne 36 seleções com mais de 1 mil atletas de vários municípios do estado.

“Esse campeonato inédito que reúne várias calhas do alto, médio e baixo Amazonas é muito importante, pois sabemos que são de competições como essa que descobrimos novos craques para o futebol amazonense. É umas das vertentes principais do Governador Wilson Lima que possamos incentivar e potencializar atletas também do interior do estado”, destacou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

A competição que teve como primeiro jogo os times de Presidente Figueiredo e Urucará, conta com 36 seleções divididas em seis grupos, cada grupo com duas chaves, A e B, contendo três times em cada. As equipes competem entre si dentro de suas próprias chaves, e as melhores de cada chave se enfrentam na final para determinar o campeão de seu grupo. Isso ocorre em cada um dos seis grupos da Copa da Floresta.

“Os resultados expressivos que o esporte amazonense tem alcançado, em especial o futebol é um novo momento que vivenciamos, estamos felizes por isso. Agradeço ao nosso governador Wilson Lima por todo apoio recebido para realização da Copa da Floresta, o futebol e os esportistas agradecem esse incentivo”, ressaltou o presidente da FAF, Ednailson Rozenha.

Na segunda etapa da competição, as seis seleções vencedoras avançam para a semifinal do torneio. Novamente, elas são divididas em dois grupos, o melhor time de cada grupo na semifinal que acontece na cidade de Careiro Castanho, garante sua vaga na grande final da Copa da Floresta. O jogo decisivo, acontece no município da seleção finalista que tiver o melhor desempenho ao longo do campeonato, o vencedor vai disputar a SuperCopa com o campeão do Campeonato Amazonense 2023, o Amazonas FC.

