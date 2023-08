Isaquias Queiroz se classifica e garante vaga em final do Mundial de Canoagem

Isaquias Queiroz, canoísta brasileiro, está classificado para a final do C1 1.000m do Mundial de Canoagem disputado em Duisburg, na Alemanha. O atleta foi capaz de se colocar no páreo pela disputa por medalhas e por uma vaga nos Jogos de Paris-2024 depois de finalizar a segunda bateria da semifinal, nesta quinta-feira (24), na segunda colocação.

Com 3m47s449, Isaquias finalizou a prova atrás do theco Martin Fuksa. O brasileiro é o atual campeão olímpico da prova. A final está marcada para o próximo sábado (26), às 7h, e garantirá índice olímpico aos cinco melhores colocados.

Ainda durante a eliminatória, Queiroz, da mesma forma, não foi unanimidade. Até os últimos metros, dominava a bateria com a primeira colocação, mas terminou ultrapassado pelo romeno Catalin Chirila. Apesar disso, fez o segundo melhor tempo da bateria e o 12º do geral, com 04min07s828.

Nas semifinais, Fuksa, medalha de bronze no último mundial, deu trabalho ao atleta tupiniquim. No início da prova, Isaquias segurava uma pequena vantagem nos primeiros 250 metros, mas, embora tenham se igualado na metade da prova, o tcheco disparou à frente ao final, com vantagem de 2s712. Com tempo de 3m47s449, o campeão olímpico teve o quinto melhor tempo das semis.

Na disputa em duplas, porém, Isaquias já havia entrado nas águas alemãs nesta quinta-feira. Durante as eliminatórias do C2 500m, ele reeditou a parceria de sucesso com o também baiano Jacky Godmann. A dupla terminou a bateria na segunda colocação, atrás dos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. Nesta prova, os oito primeiros irão aos Jogos de Paris-2024.

*Com informações do Correio Braziliense

