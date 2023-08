Voto de Zanin sobre maconha eleva pressão sobre Lula para próxima vaga no STF

Posição do ministro do Supremo contraria base petista e alimenta cobranças na indicação para cadeira de Rosa Weber

Brasília (DF) – Em menos de 24 horas, o voto de Cristiano Zanin sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal reacendeu nos bastidores a briga pela indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Parte da base petista, que andava em segundo plano nas discussões, aproveitou a oportunidade.

Alegando contrariedade com o voto de Zanin, esses setores passaram imediatamente a cobrar mais voz na definição do nome que vai substituir Rosa Weber, que se aposenta da Corte no fim de setembro.

Na sessão de ontem do STF, Zanin deu o primeiro voto contrário à descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. O placar ficou em cinco a um, antes que o julgamento fosse interrompido, por um pedido de vista de André Mendonça.

O tema é caro à base petista, que defende historicamente a descriminalização do porte para uso pessoal como forma de reduzir o encarceramento em massa e garantir tratamento isonômico aos infratores, sem distinção raça e classe social.

As queixas do PT sobre o voto de Zanin vieram, em geral, de maneira velada e longe das redes sociais.

Outro líder petista com trânsito livre no STF lembrou que Zanin já havia votado contra a equiparação da LGBTfobia ao crime de injúria racial.

O desempenho de Zanin acabou dando fôlego ao argumento de que a próxima indicação de Lula ao STF deve ser reservada a uma mulher, de preferência alinhada a bandeiras históricas do partido.

Mas o perfil vai contra os sinais dados pelo próprio presidente nas últimas semanas.

Alguns nomes cotados para o STF têm perfil político e pertencem a partidos aliados, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB).

O nome do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, também teria potencial de contribuir para a articulação política. Isso porque a ida dele para o STF deixaria vaga a cadeira no TCU, que poderia ser preenchida por indicação do Congresso.

Por esse desenho, a contrapartida pela indicação de um homem para o STF viria na escolha de uma mulher para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A lista quádrupla entregue recentemente a Lula para embasar a próxima indicação na Corte inclui a advogada Daniela Teixeira, que tem apoio em vários setores do governo. Daniela é a única mulher na relação de nomes apresentada ao presidente.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Ministro Zanin vota contra a descriminalização da maconha para uso pessoal

Nomeação de Cristiano Zanin como ministro do STF é publicada no Diário Oficial

Em primeiro voto no STF, Zanin vota a favor do juiz de garantias