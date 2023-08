“Nos livramos do malcriado”, diz torcida do PSG após saída de Neymar

O atacante brasileiro Neymar já está no Al-Hilal, seu novo clube, mas sua passagem pelo Paris Saint-Germain ainda deve ser motivo de polêmica por um tempo. Prova disso foi uma faixa exibida pela principal torcida do clube francês, durante a partida contra o Lens, nesse sábado (26), onde os torcedores celebravam a saída do ex-camisa 10.

Antes da bola rolar, a Virage Auteuil, principal torcida do PSG que fica localizada atrás de um dos gols no Parque dos Príncipes, exibiu uma faixa escrita em inglês com os dizeres: “Neymar, finalmente nos livramos do malcriado”. O brasileiro deixou o clube na última semana, quando foi finalmente apresentado no clube saudita.

Esse foi o segundo jogo do Paris no Campeonato Francês, mas o primeiro em casa. Os torcedores esperaram a primeira partida em seus domínios para realizarem o protesto.

Neymar atuou por seis temporadas no time parisiense, e ficou abaixo das expectativas criadas diante dos 222 milhões de euros investidos pelo clube. Durante esse período, o brasileiro não conseguiu ajudar a equipe a conquistar uma Champions League, principal desejo dos administradores do PSG. Em sua passagem, Neymar entrou em campo em 173 partidas, marcou 118 gols e deu 77 assistências.

Suas constantes lesões eram motivo de revolta na torcida, que inclusive realizou um protesto em frente a casa do jogador ao final da última temporada. Esse teria sido apontado, inclusive, como uma das motivações para que o brasileiro decidisse deixar o PSG.

Com a bola rolando, o Paris derrotou o Lens por 3 x 1, com dois de Kylian Mbappé e um de Marco Asensio. Morgan Guilavogui fez o gol de honra para os visitantes.

Lesionado, Neymar ainda não tem uma data para estrear pelo Al-Hilal. A expectativa é de que ele só entre em campo a partir de setembro. Apesar da contusão, o jogador foi convocado por Fernando Diniz para a estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

*Com informações do Metrópoles

