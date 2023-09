Momento cívico e apresentações culturais marcam o 5 de Setembro

Manaus (AM) – Nas escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, o dia da Elevação do Amazonas à Categoria de Província, comemorado nesta terça-feira (05/09), foi marcado por apresentações de desfiles cívicos e culturais. O momento cívico foi realizado em todas as escolas, na capital e no interior, e contou com a execução do Hino do Amazonas, desfiles internos e apresentações. A programação também inclui atividades voltadas ao Dia da Amazônia, celebrado na data de hoje.

Para além do desfile cívico, a Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Liberalina Weill, no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, preparou uma grande apresentação cultural, explorando a temática amazônica. A escola promoveu aos seus alunos uma imersão completa à data comemorativa, por meio da organização de danças, poesias e peças teatrais com o tema “A Jornada em Busca da Identidade Amazonense”.

Com a presença da secretária de Educação, Kuka Chaves, e das secretárias pedagógica e da capital, Arlete Mendonça e Rute Lima, respectivamente, os alunos exploraram as diversidades étnicas e culturais que construíram a sociedade amazonense.

“Estar aqui hoje é muito importante. A gente está falando de civismo, de trabalhar a cultura do nosso país. A riqueza que nós temos aqui, não se tem em lugar nenhum do mundo”, destacou a secretária.

Aluna e integrante da equipe de apresentações da escola, Larissa Guimarães, de 14 anos, viveu um dia de cunhã-poranga na escola ao performar a toada “Guerreira das Lutas”, do boi-bumbá Caprichoso.

“Eu acho muito importante a gente representar nosso povo indígena, então a gente se preparou muito para esse momento. Foi muito legal as secretárias terem vindo aqui e visto o que fazemos na escola” ressaltou a aluna.

Momento Cívico

Escolas estaduais (EE), como a Barão de Rio Branco, Márcio Nery, Rafaiel Henrique Pinheiro, Ondina de Paula, Monteiro de Souza, Divina Providência, Getúlio Vargas, José Bentes, Pedro Aguirres, em diferentes zonas da capital, também realizaram a programação da Semana da Pátria, com a execução do Hino do Amazonas, do Hino Nacional e a exibição de documentários.

Além disso, alunos do Centro Educacional de Tempo Integral Gilberto Mestrinho, na zona sul, acompanharam o governador Wilson Lima na entrega da obra de revitalização do Parque Senador Jefferson Péres, no Centro Histórico da capital.

As obras no parque incluem a recuperação das estruturas metálicas, pintura, playgrounds e das academias ao ar livre. As instalações elétricas do parque também foram modernizadas.

Ainda em comemoração à data, o espaço recebeu a maior bandeira do Estado, que foi hasteada em um mastro de 60 metros de altura, também restaurado nos trabalhos.

*Com informações da assessoria

