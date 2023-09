Rubiales renuncia ao cargo de presidente da Federação Espanhola após beijo forçado

Luis Rubiales anunciou, neste domingo (10), sua renúncia à presidência da federação espanhola e seu cargo de vice-presidente da Uefa após ter sido denunciado pela atacante Jenni Hermoso por agressão sexual. O dirigente publicou uma carta nas redes sociais, onde afirma que defenderá sua inocência e garante ter fé na “verdade”.

“Hoje, às 21h30 [19h30 GMT], transmiti ao presidente em exercício, Sr. Pedro Rocha, a minha renúncia ao cargo de presidente da RFEF. o meu cargo na UEFA, para que o meu cargo na vice-presidência possa ser substituído”, começa Rubiales nesse texto.

“Depois da rápida suspensão levada a cabo pela FIFA, mais os restantes procedimentos abertos contra mim, é evidente que não poderei regressar ao meu cargo. , nem à Federação ou ao futebol espanhol. Entre outras coisas porque existem poderes de facto que impedirão o meu regresso”, continua.

Rubiales insiste que com a sua saída quer contribuir para a tranquilidade do futebol espanhol e para a força da candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos ao Mundial de 2030.

“Não quero que o futebol espanhol seja prejudicado por toda esta campanha desproporcional e, acima de tudo, tomo esta decisão depois de ter a certeza de que a minha saída contribuirá para a estabilidade que permitirá à Europa e à África permanecerem unidas no sonho de 2030, o que nos permitirá trazer para o nosso país o maior evento do mundo”, garante.

Rubiales estava suspenso de seu cargo de presidente da Federação Espanhola pela Fifa. Na última terça-feira, a RFEF, sob comando interino, anunciou a demissão do técnico da seleção, Jorge Vilda, apoiador de Rubiales.

Recentemente, Jenni Hermoso denunciou Luis Rubiales pelo beijo forçado durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina para o Ministério Público da Espanha, que não perdeu tempo e acatou o pedido. O processo, então, foi aberto contra o Rubiales pelos crimes de agressão sexual e de coação.

Entenda o caso

No dia 20 de agosto, a Espanha foi campeã da Copa do Mundo Feminina ao vencer a Inglaterra por 1 a 0. Na cerimônia de entrega das medalhas, o presidente da RFEF, Luis Rubiales, abraçou a atacante Jenni Hermoso e deu um beijo na boca da jogadora, sem que ela pudesse consentir com a ação. Horas depois, no vestiário, ela foi perguntada sobre a situação e declarou “não gostei”, além de afirmar que não havia o que fazer no momento.

O ato gerou repercussão nas redes sociais e mobilizou políticos e personalidades do esporte. A imprensa espanhola noticiou que o dirigente tentou convencer Hermoso a aparecer em um vídeo com ele para minimizar a seriedade das acusações, usando até o nome das filhas na súplica, mas ela negou. Inicialmente, ele havia tentado colocar o beijo à força como uma “brincadeira entre amigos”, em um momento de celebração, mas depois das críticas, mudou a estratégia.

Na gravação, ele afirmou: “Seguramente, errei, tenho que reconhecer. Num momento de máxima efusividade, sem qualquer má intenção ou má-fé, ocorreu o que ocorreu, de maneira muito espontânea.”

*Com informações do site Extra

