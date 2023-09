Espaços culturais têm programação para este final de semana em Manaus

Manaus (AM) – Neste fim de semana, o centro da cidade integra um circuito cultural que conta com atividades voltadas para todos os públicos. Entre exposições, espetáculos teatrais, exibição de filmes e atividades de leitura, a programação acontece em Manaus no Largo de São Sebastião, Teatro Amazonas, Casa das Artes e no Cineteatro Guarany.

O Teatro Amazonas recebe nesta sexta-feira (15), às 20h, o encerramento do VI Festival 5 Minutos em Cena. Em uma edição voltada à linguagem da dança, o festival apresenta 11 cenas curtas de diferentes tipos de dança, produzidas por artistas amazonenses. O acesso é gratuito.

Em estreia nacional, o Teatro Amazonas apresenta, no sábado (16/09), às 20h, e no domingo (17/09), às 19h, a peça “O dia seguinte”, com Adriana Birolli e Eduardo Pellizzari. No espetáculo, dois estranhos acordam sob a mesma cama, um dia após a virada do ano. Desnorteados, Luanna (Adriana) e Renato (Eduardo) reconstroem suas lembranças em prol de tentar achar algum sentido ao cenário que interpretam. Com classificação indicativa para maiores de 14 anos, os ingressos estão à venda no site da ShopIngressos e na bilheteria do Teatro.

No Largo de São Sebastião, o público infantil pode aproveitar, no domingo (17/09), as atividades literárias do programa Mania de Ler, das 17h às 19h30. Com a participação da escritora Tereza Barroso e alunas da Casa Mamãe Margarida, a edição conta com contação de histórias e recitação em cordel.

O Cineteatro Guarany realiza no sábado (16/09), às 18h30, por meio do projeto Cineclube de Arte, uma sessão para prestigiar as obras do cineasta Jimmy Christian. A programação conta com 11 filmes com duração variando entre 3 e 22 minutos. A atividade é aberta ao público, com classificação indicativa para maiores de 12 anos.

Em Parintins, a Feira de Cultura e Economia Criativa, realizada aos sábados, no Bumbódromo, traz atrações musicais das 16h30 às 21h, que acontecem no Mirante do espaço cultural. Nesta edição, a programação conta com o show acústico de Gierlly Bulcão, com o melhor da MPB, e em seguida, um show musical no ritmo do Chorinho, com Amigos do Choro de Parintins. Além das atrações, a feira conta com painéis criativos, espaços gastronômicos e sessões de cinema, abrindo espaço para artistas e empreendedores locais.

