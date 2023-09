Manaus irá sediar o XIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista

Manaus (AM) – O XIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista ocorrerá entre os dias 20 e 22 de setembro, em Manaus (AM). Com o lema “A Nossa Trajetória é o Nosso Sucesso!”, a edição visa reunir profissionais de renome nacional para debater assuntos relacionados à área técnico-contábil e à gestão empresarial, focada no universo feminino.

Além de propiciar networking de qualidade, o encontro é direcionado para todos os públicos e oportuniza aos participantes se conectarem com as principais tendências da Contabilidade.

Atualmente, as mulheres representam quase 50% dos profissionais da contabilidade no Brasil. O evento promove encontros e reencontros com a profissão e, conforme a coordenadora nacional da Comissão da Mulher Contabilista, Marlise Alves, cada um dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) está determinado a fazer com que este seja um encontro marcante na vida de todos que estiverem presentes.

Para a anfitriã, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRCAM), Joseny Gusmão da Silva, a expectativa do encontro é de uma experiência encantadora para todos os presentes.

“Em especial, queremos mostrar a representatividade das mulheres ao se inserirem no meio social, sabendo do seu destaque em qualquer papel que estiver desempenhando, seja o de mãe, de mulher ou no meio profissional”, exalta Joseny.

O desejo principal é que essa edição fique marcada como um evento que agregou muito para a classe contábil brasileira, não só na parte técnica da profissão, mas também na parte da sustentabilidade da fauna e da flora.

“Com certeza as expectativas serão alcançadas, pois teremos três dias incríveis de imersão nos temas que envolverão as novas tendências da Contabilidade, que permeiam a inovação, tecnologia e sustentabilidade”, disse.

“Inscrevam-se nesse maravilhoso encontro!”, finaliza a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas.

As inscrições são realizadas pelo link: https://bit.ly/3KeH6lU.

*Com informações da assessoria

