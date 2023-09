Armada com martelo e facão, mulher invade casa para roubar moto de ex, no AM

Itacoatiara (AM) – Uma mulher, de identidade não revelada, invadiu a casa de um familiar do ex-companheiro, armada com um facão e um martelo, para tentar furtar uma motocicleta, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas, durante a segunda-feira (18).

Segundo testemunhas, a acusada ameaçou vizinhos e agrediu uma jovem com o martelo. A moto pertence ao ex-marido da mulher, que pediu para os familiares guardarem o veículo enquanto ele viaja.

Com a confusão, os vizinhos tentaram impedir que a mulher levasse a moto, e revoltada, ela depredou o veículo. O tanque do automóvel ficou completamente destruído. Após o crime, a mulher fugiu e está sendo procurada.

