Programa de Combate ao Desperdício de Alimentos distribui iguarias no Dia Mundial pela Limpeza da Água

Em alusão ao Dia Mundial pela Limpeza da Água, os sabores típicos do nosso dia a dia ganharam um novo significado, nesta terça-feira (19), no Parque Municipal do Mindu, zona centro-sul de Manaus. A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio do Programa Estadual de Combate e Prevenção ao Desperdício e à Perda de Alimentos (Pcodepa), distribuiu iguarias que vão muito além do paladar: foi um ato de generosidade e sustentabilidade.

De acordo com a supervisora do Pcodepa, Natielly Camurça, o programa trabalha com doações das feiras e supermercados de alimentos que perderam seu valor comercial, mas mantém seu valor nutricional, além de parcerias com alguns agricultores. Ela destaca que muitas pessoas ainda não têm conhecimento da existência do programa e desconhecem a magnitude de sua atuação.

“A cooperação entre a Sepror e as ações de outras secretarias, revela-se fundamental para a disseminação da importância do programa. Quero deixar aqui aberto o canal do programa para outras parcerias, a fim de levar ao grande público a conscientização sobre a relevância de evitar o desperdício de alimentos”, destaca a supervisora.

A assessora do núcleo de educação ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Maria Edilene, expressou sua gratidão à Sepror pela parceria que tem ampliado a conscientização ambiental. Ela ressaltou a importância de estender essa colaboração a futuros eventos, especialmente aqueles envolvendo a comunidade escolar. “Estamos muito gratos à Sepror por essa parceria que tem nos permitido levar a conscientização ambiental a um novo patamar”, afirma Maria Edilene.

Ao término da ação, o Pcodepa distribuiu as iguarias preparadas especialmente para a atividade, que reuniu alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Professores do Colégio Martha Falcão. Ao todo, sete guloseimas foram distribuídas aos participantes: brigadeiro de banana, bola de legumes, bolo de cenoura, suco de melancia, vatapá de biomassa e arroz.

FOTOS: Diego Alves/Sepror



Diálogos ambientais

A programação em alusão ao Dia da Limpeza da Água é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Sema, em parceria com a Sepror, Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), entre outras instituições.

As atividades ocorrem em homenagem ao Dia Mundial pela Limpeza das Águas (19/09), Dia Nacional da Árvore (21/09) e Dia Nacional de Defesa da Fauna (22/09).

Com o tema “Diálogos Ambientais: águas, árvores e fauna“, a programação prevê atividades educativas, que contam com palestras, visitas, trilhas e outros eventos, propondo a reflexão sobre as mudanças climáticas atuais, bem como ressaltar a relevância global do Bioma Amazônia.

No dia 21 de setembro, acontece um evento em alusão ao Dia da Árvore, no Bosque da Ciência do Inpa, para alunos e professores do Colégio Martha Falcão. Além disso, no mesmo dia acontecerá uma roda de conversa com o tema ‘Prevenção e Combate às Queimadas e Desmatamento no Amazonas’, no Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam. Também acontecerá a distribuição de mudas de guaraná, açaí, cacau, pupunha e café na sede da Sema.

O evento em alusão ao Dia da Defesa da Fauna acontece no dia 22 de setembro, em uma visita ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS) e à OCA Dr. Adalberto Carim, onde também ocorre uma roda de conversa sobre a defesa da fauna amazônica.

